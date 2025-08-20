“Át chủ bài” mảng bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới, vốn hóa lần đầu vượt 400.000 tỷ

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch nhiều rung lắc, VN-Index có thời điểm mất gần 40 điểm nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa tăng hơn 10 điểm. Một trong những cổ phiếu trụ đóng góp lớn vào chỉ số phiên 20/8 là Vinhomes (VHM) – “át chủ bài” trong lĩnh vực bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Kết phiên 20/8, thị giá VHM tăng hơn 5% qua đó leo lên lập đỉnh mới với 99.000 đồng/cp, gấp 2,5 lần hồi đầu năm. Vốn hóa thị trường của Vinhomes cũng theo đó lập kỷ lục mới gần 407.000 tỷ đồng (~15,5 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá trị vốn hóa của doanh nghiệp này vượt mốc 400.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/8 vừa qua, Vinhomes đã phát hành trái phiếu 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 15.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 11%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Trong đó, mã VHM12501 gồm 80.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu qua đó giá trị phát hành là 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng. Lô còn lại mã VHM12502 gồm 70.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu qua đó giá trị phát hành là 7.000 tỷ đồng, kỳ hạn 39 tháng.

Về tình hình kinh doanh, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu 2025 đạt 34.720 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 44.964 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản Vinhomes đạt 658.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 230.611 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 4% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.672 tỷ đồng, tăng mạnh 69% so với đầu năm. Hàng tồn kho cuối tháng 6 cũng tăng gần 47% so đầu năm, lên 80.136 tỷ đồng.

Trong báo cáo phân tích mới đây, ABS nhận định nửa cuối năm 2025, doanh số bán hàng của Vinhomes sẽ tiếp tục duy trì tích cực nhờ sự đóng góp chính từ các dự án trọng điểm như Royal Island, Wonder City, Ocean Park 2 và Ocean Park 3, cùng với các dự án mới mở bán gồm Golden City tại Hải Phòng và Green City tại Long An. Tính đến cuối quý 2/2025, giá trị doanh số bán hàng chưa ghi nhận của Vinhomes đạt 138.200 tỷ đồng, là nguồn lực quan trọng hỗ trợ lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp.

Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cũng sẽ thúc đẩy khả năng tiêu thụ tại các dự án bất động sản. Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Vingroup đã liên tục đề xuất và triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn như Cầu Tứ Liên tại Hà Nội, tuyến cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành tại Bình Phước, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, hay tuyến metro Cần Giờ kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ.

Theo đánh giá của ABS, những công trình này được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng kết nối đến các dự án của Vinhomes và Vingroup, điển hình là Global Gate tại Đông Anh, Green Paradise tại Cần Giờ, hay Apollo City tại Hạ Long, qua đó hỗ trợ tích cực cho doanh số bán hàng trong tương lai.