"Át chủ bài" tái định nghĩa chuẩn sống và đầu tư tại lõi trung tâm Nam Đà Nẵng

"3 chân kiềng" tạo sức hút dự án

Điểm nhấn đầu tiên của tổ hợp căn hộ FourS Tower - "trái tim" khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis do Sun Group kiến tạo tại Nam Đà Nẵng - chính là vị trí chiến lược tại giao lộ Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Từ đây, cư dân kết nối nhanh chóng với các trục giao thông huyết mạch và những nút giao hiện đại như Hòa Xuân, Đồng Nò 2, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển hàng ngày.

Ở hướng Bắc, dự án kết nối thuận lợi với trung tâm hành chính và sân bay quốc tế Đà Nẵng, phù hợp làm nơi an cư cho nhóm cán bộ, viên chức dịch chuyển công tác từ Quảng Nam ra Đà Nẵng sau sáp nhập. Đồng thời, với lợi thế vị trí cửa ngõ và gần các khu nghỉ dưỡng ven biển, FourS Tower cũng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia làm việc trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng dọc theo các bờ biển phía Nam Đà Nẵng.

Phân khu còn kề bên tổ hợp FPT City và Làng Đại học Đà Nẵng, trở thành lời giải cho bài toán đầu tư "căn hộ học đường" của các bậc phụ huynh có con em chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Thay vì thuê trọ ngắn hạn, việc sở hữu một không gian sống tại đây sẽ đem đến môi trường sinh hoạt và học tập lâu dài cho thế hệ tương lai.

Ngoài vị trí đắc địa, FourS Tower còn chinh phục nhà đầu tư bởi lối kiến trúc nổi bật. Lấy cảm hứng từ tranh tứ bình, bốn tòa tháp căn hộ được thiết kế mang hơi thở đặc trưng của hoa mai tươi mới (đại diện cho mùa xuân), cây trúc thanh tao (mùa hạ), hoa cúc bình yên (mùa thu) và cây tùng bền bỉ (mùa đông). Nhờ ứng dụng linh hoạt thiết kế xẻ khối ngang và dọc, toàn bộ căn hộ tại đây đều được tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên khiến không gian sống luôn tràn ngập khí trời tươi mới.

Đặc biệt, dòng sản phẩm giới hạn mang tên FourS Jardin được ví như những căn "villa giữa tầng không". Mỗi căn hộ sở hữu khoảng sân vườn riêng giúp thanh lọc không gian sống, đồng thời gắn kết các gia đình đa thế hệ.

Song song với vị trí đắc địa và kiến trúc mang hơi thở văn hóa, mảnh ghép hoàn thiện không gian sống tại FourS Tower chính là hệ sinh thái tiện ích wellness chuẩn quốc tế. Dưới chân các tòa nhà là khu shophouse thương mại sầm uất, giúp cư dân dễ dàng mua sắm, thưởng thức ẩm thực, tiếp cận các dịch vụ hàng ngày. Toàn bộ hệ thống tầng hai được tích hợp cụm tiện ích đa dạng gồm phòng gym, yoga, spa, hồ bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng và phòng khám Mặt Trời, tạo điều kiện thuận lợi để cư dân rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe.

Chỉ vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận ngay "lá phổi xanh" Hyde Park lớn bậc nhất miền Trung. Đại công viên với quy mô gần 60ha này sở hữu 6 phân khu chức năng đa dạng từ không gian nghệ thuật, cụm sân thể thao ngoài trời đến bến du thuyền sang trọng, mở ra không gian vận động lý tưởng để cư dân tận hưởng nhịp sống đô thị năng động, cân bằng với thiên nhiên trong lành.

"Long mạch" sinh lời ở lõi trung tâm Nam Đà Nẵng

Dự án FourS Tower thiết lập chuẩn mực đầu tư mới trên thị trường khi hội tụ trọn vẹn ba tiêu chí hiếm có: ở được - khai thác được - đầu tư được. Trong bối cảnh Đà Nẵng tăng trưởng mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn du lịch, dự án có thể tạo dòng tiền ngay sau khi bàn giao, đồng thời gia tăng giá trị trong dài hạn.

Khi Đà Nẵng từng bước vươn mình thành trung tâm kinh tế mở, tiến tới thiết lập Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm tài chính quốc tế, một lượng vốn FDI khổng lồ đang đổ vào các lĩnh vực logistics, công nghệ cao và dịch vụ toàn cầu. Làn sóng đầu tư tất yếu kéo theo sự dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia quốc tế, kỹ sư và nhân sự quản lý. Đón đầu dòng chảy đó, Nam Đà Nẵng với vị trí kết nối chiến lược, nhịp sống sôi động đã thành hình cùng hệ tiện ích đa dạng chính là bến đỗ lý tưởng đáp ứng nhu cầu an cư của tệp khách này.

Cộng hưởng với bức tranh kinh tế sôi động là sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch, được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư chiến lược như Sun Group. Chuỗi dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện với hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, các tổ hợp giải trí và những sự kiện tầm cỡ như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã củng cố vững chắc vị thế điểm đến toàn cầu của thành phố này. Chỉ riêng trong quý I, Đà Nẵng đón hơn 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ; trong đó lượng khách quốc tế đạt hơn 2,34 triệu lượt, tăng 16,2%. Sự kết hợp giữa tệp du khách ngắn hạn và giới chuyên gia lưu trú dài hạn giúp nhà đầu tư hóa giải triệt để bài toán mùa vụ, đảm bảo dòng tiền sinh lời ổn định quanh năm.

Sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm căn hộ do Sun Group phát triển đã sớm được chứng minh qua phân khu cao tầng The Panoma (Sun Cosmo Residence). Ngay khi đi vào vận hành, The Panoma đã xác lập mức giá thuê ấn tượng 25 triệu đồng/tháng cho căn hộ 1PN, 35 triệu đồng/tháng cho căn 2PN. Đi trước đón đầu, đầu tư vào bất động sản Nam Đà Nẵng như FourS Tower ở thời điểm hiện tại sẽ mang lại "lợi nhuận kép" từ dòng tiền cho thuê ổn định cùng dư địa tăng giá dài hạn khi khu vực phía Nam thành trung tâm mới của Đà Nẵng.

FourS Tower đang áp dụng chương trình ưu đãi Early Bird, chiết khấu trực tiếp 5% cho khách hàng đặt chỗ sớm. Bên cạnh đó, với chính sách Sun Early Key, khách hàng chỉ cần thanh toán 70% là có thể nhận bàn giao căn hộ. Lịch thanh toán được kéo dài lên tới 4 năm, đồng thời khách hàng được hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng.