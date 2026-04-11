SSM Group bùng nổ khí thế tại lễ ra quân Vinhomes Hải Vân Bay

Lễ ra quân toàn quốc "Let Victory Make History"

Diễn ra vào 16h00 ngày 07/04/2026 tại 3 điểm cầu: Sân Bắc VEC (Hà Nội), Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) và Công viên VinWonders Vinhomes Grand Park (TP.HCM), sự kiện lễ ra quân quy tụ gần 6.000 chiến binh kinh doanh trên toàn quốc, tạo nên khí thế nhập cuộc mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục những cột mốc doanh số ngay từ giai đoạn đầu ra hàng.

Sự kiện Lễ ra quân quy tụ gần 6.000 chiến binh kinh doanh từ 3 điểm cầu trên toàn quốc

Trong khuôn khổ chương trình, SSM Group được vinh danh là "Đại lý bản lĩnh dẫn đầu". Đây là sự ghi nhận từ chủ đầu tư đối với năng lực triển khai và hiệu suất kinh doanh của SSM Group trong giai đoạn đầu của dự án.

Trước đó, ngày 24/03/2026, SSM Group đã chính thức được trao chứng nhận đại lý hạng A phân phối dự án Vinhomes Hải Vân Bay. Đáng chú ý, trong nhịp ra hàng đầu tiên, SSM Group tiếp tục tạo dấu ấn với vị trí TOP 2 đại lý hạng A xuất sắc nhất toàn hệ thống đại lý phân phối chính thức dự án.

Vinhomes Hải Vân Bay - Đại đô thị nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài ôm trọn vịnh biển

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang đổ dồn về các đô thị nghỉ dưỡng tích hợp, Vinhomes Hải Vân Bay nổi lên như một "át chủ bài" tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Sở hữu tọa độ vàng ngay chân đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu) và trực diện vịnh Nam Chơn, vùng vịnh hiếm hoi còn giữ trọn nét nguyên sơ, dự án xác lập vị thế độc tôn với địa thế "tựa sơn - hướng thủy". Đây không chỉ là một dự án nghỉ dưỡng đơn thuần mà mang tầm vóc đô thị quốc tế đang làm "tăng nhiệt" toàn bộ phân khúc bất động sản ven biển.

Theo Quyết định số 7064/QĐ-UBND của UBND quận Liên Chiểu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, dự án Vinhomes Hải Vân Bay có quy mô khoảng 512 ha, tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng.

SSM Group tự hào đạt Top 2 đại lý xuất sắc nhất dự án Vinhomes Hải Vân Bay đợt 1 ra hàng

Tại Vinhomes Hải Vân Bay, bức tranh đô thị được kiến tạo qua các phân khu mang phong cách kiến trúc và trải nghiệm sống khác biệt. Trong đó, phân khu Bạch Vân với diện tích gần 112 ha, hơn 2.500 sản phẩm thấp tầng cùng 6 tòa căn hộ lấy cảm hứng từ vịnh Victoria (Hong Kong) tái hiện không gian phồn hoa Á Đông bên cảng biển sầm uất. Phân khu Vịnh Mây rộng gần 100 ha mang phong cách Malibu (Mỹ) với 689 căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển đậm chất phóng khoáng.

Phân khu Đảo Ngọc với quy mô gần 139 ha gây ấn tượng với hơn 2.300 sản phẩm phong cách Costa Smeralda cùng hệ tiện ích đẳng cấp như Vinwonder, công viên, phố đi bộ và khách sạn 5 sao,... Phân khu Tinh Vân rộng 161 ha dành riêng cho cộng đồng tinh hoa với hơn 200 sản phẩm cùng chuỗi tiện ích riêng tư như Onsen, vườn thư giãn,... kiến tạo chuẩn sống riêng tư giữa thiên nhiên

Sở hữu quy mô hàng đầu, địa thế "tựa sơn - hướng thủy" hiếm có cùng tầm nhìn quy hoạch dài hạn, Vinhomes Hải Vân Bay không chỉ định hình chuẩn sống ven vịnh đẳng cấp, dự án còn được xem là động lực thúc đẩy làn sóng phát triển mới cho thị trường bất động sản ven biển miền Trung.

SSM Group - Đại lý hạng A phân phối Vinhomes Hải Vân Bay

SSM Group hiện sở hữu đội ngũ quy mô gần 1.000 nhân sự cùng hệ thống 15 văn phòng trên cả nước. Doanh nghiệp đã tham gia phân phối nhiều dự án thương hiệu Vinhomes và ghi nhận những kết quả tích cực trong quá trình triển khai.

Một số dấu mốc đáng tự hào SSM Group đã đạt được có thể kể đến như: Top 2 đại lý hạng A xuất sắc nhất Vinhomes Hải Vân Bay giai đoạn đầu ra hàng; Top Đại lý xuất sắc nhất chiến dịch Tết Hunter và Top 2 đại lý xuất sắc tháng 2&3 dự án Vinhomes Green Paradise; Top 1 đại lý xuất sắc TMDV Vinhomes Ocean Park 1; Top 2 Đại lý xuất sắc TMDV Smart City, cùng các thứ hạng nổi bật tại Vinhomes Global Gate, Ocean City và Vinhomes Wonder City,... Mới đây, SSM Group cũng vinh dự được xếp hạng A - hạng đại lý cao nhất trong toàn hệ thống phân phối của CĐT Vinhomes, đây cũng là động lực để SSM Group tiếp tục nỗ lực và nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động phân phối.

SSM Group được vinh danh Đại lý bản lĩnh dẫn đầu toàn hệ thống đại lý phân phối Vinhomes Hải Vân Bay

Với hệ thống 15 văn phòng phủ khắp, SSM Group đáp ứng được việc phục vụ tư vấn bán hàng cũng như hỗ trợ khách hàng, nhà đầu tư trên phạm vi toàn quốc. Cách tiếp cận này cho thấy sự thận trọng trong chiến lược, đồng thời thể hiện định hướng phát triển bền vững, đồng hành lâu dài cùng dự án và khách hàng tại thị trường Tây Bắc thành phố.



Bên cạnh đó, SSM Group còn phát triển nền tảng dữ liệu bán hàng trực tuyến tại Website dự án SSM Group (duan.ssmgroup.vn), cho phép khách hàng và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đầy đủ thông tin về dự án, cập nhật giỏ hàng, chính sách bán hàng cũng như đăng ký nhận tư vấn trực tiếp từ đội ngũ phát triển dự án. Đây là kênh hỗ trợ giúp quá trình tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm trở nên thuận tiện và minh bạch hơn.

Bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch HĐQT SSM Group chia sẻ: "Trong chiến lược phát triển dài hạn, SSM Group tiếp tục khẳng định thế mạnh chuyên sâu trong việc phân phối các dự án của Vinhomes. Việc mở rộng hiện diện tại thị trường Đà Nẵng không chỉ giúp chúng tôi đồng hành sát sao cùng dự án Vinhomes Hải Vân Bay, mà còn mang đến dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư đón đầu làn sóng tăng giá tại khu vực trọng điểm miền Trung."

Với năng lực triển khai mạnh mẽ và uy tín đã được bảo chứng qua hàng loạt giải thưởng lớn, SSM Group kỳ vọng sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục bán hàng mới, góp phần gia tăng sức nóng cho dự án Vinhomes Hải Vân Bay nói riêng cũng như phân khúc bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng nói chung trong thời gian tới.

