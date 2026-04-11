Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ án mua bán nhà ở xã hội ở Hà Nội: Khởi tố Tổng Giám đốc Bất động sản Star Homes

Theo Gia Khánh | 11-04-2026 - 12:20 PM | Bất động sản

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes và cấp dưới bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, ngày 17-3, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ để chiếm đoạt tiền của người bị hại có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại TP Hà Nội.

Sau đó, Cục An ninh kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trên cơ sở đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định.

Tới ngày 25-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Tiến (sinh năm 1991, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội - là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes); Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội - là Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tới nay, vụ án hiện đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của 6 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán nhà ở xã hội để điều tra, xử lý làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế thông tin, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng, tìm hiểu thông tin rõ ràng để mua nhà ở xã hội. Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại đã từng đặt mua nhà ở xã hội của các đối tượng trên liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra (địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) để trình báo và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu đất 187 ha toàn dừa nước, cỏ dại đang được Sun Group rót 6 tỷ USD để biến thành siêu đô thị ở TP.HCM

Toàn cảnh khu đất 187 ha toàn dừa nước, cỏ dại đang được Sun Group rót 6 tỷ USD để biến thành siêu đô thị ở TP.HCM Nổi bật

Đúng ngày mai, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án hơn 5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành

Đúng ngày mai, Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công dự án hơn 5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành Nổi bật

Công ty cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình nợ thuế ‘khủng’, đứng đầu Phú Thọ

Công ty cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình nợ thuế ‘khủng’, đứng đầu Phú Thọ

11:52 , 11/04/2026
Bất động sản Hà Nội chuyển mình theo hướng tái cấu trúc và mở rộng đô thị

Bất động sản Hà Nội chuyển mình theo hướng tái cấu trúc và mở rộng đô thị

11:52 , 11/04/2026
Bộ Xây dựng: Nguồn cung nhà ở tăng mạnh giúp 'hạ nhiệt' giá bất động sản

Bộ Xây dựng: Nguồn cung nhà ở tăng mạnh giúp 'hạ nhiệt' giá bất động sản

11:51 , 11/04/2026
“Lợi đơn - Lợi kép” từ chính sách giãn xây và giãn dòng tiền tại SGO La Porta Phúc Thọ

“Lợi đơn - Lợi kép” từ chính sách giãn xây và giãn dòng tiền tại SGO La Porta Phúc Thọ

11:00 , 11/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên