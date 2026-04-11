Công ty cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình nợ thuế ‘khủng’, đứng đầu Phú Thọ

Thuế tỉnh Phú Thọ.

Ngày 10/4, theo thông tin từ Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến thời điểm 28/2/2026, với tổng số tiền 1.791 tỷ đồng.

Theo Thuế tỉnh Phú Thọ, việc công khai được thực hiện do các doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo danh sách, Công ty cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình (thôn Thanh Cù, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) là doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất, với tổng số tiền nợ lên tới 836 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình (tên thương mại La Saveur De Hòa Bình) tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn cũ (nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ). Dự án Khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình có tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế.

Xếp sau là Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Hải Linh Tây Bắc (khu 2 phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) với số nợ hơn 212 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2015, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Bán buôn xăng dầu, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan dùng cho động cơ; bán buôn khí đốt.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận số nợ thuế hàng chục, hàng trăm tỷ đồng như: Công ty cổ phần đầu tư VCI (Số 83 đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) nợ 175 tỷ đồng; Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên (Số nhà 68, Phố Yên Lạc, Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) nợ 65 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ (Khu 12, Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) nợ 34 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xi măng Hữu Nghị (Khu Công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) nợ 25 tỷ đồng…