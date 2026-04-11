Bất động sản Hà Nội chuyển mình theo hướng tái cấu trúc và mở rộng đô thị

Thị trường định hình lại theo cấu trúc đa cực

Quý I/2026 ghi nhận những chuyển động mang tính tái cấu trúc trên hầu hết các phân khúc bất động sản Hà Nội. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, dòng vốn FDI được duy trì cùng định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn dài hạn, thị trường đang dịch chuyển theo hướng đa cực – phân tán – chú trọng chất lượng và trải nghiệm.

Từ thị trường nhà ở, thương mại cho tới lưu trú, các khu vực ngoài trung tâm ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, được hỗ trợ bởi kết nối hạ tầng, quy hoạch đô thị mới và nhu cầu thực từ người mua, doanh nghiệp và khách quốc tế.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội Quý I/2026 của Savills, đà phát triển của thị trường hiện nay không chỉ phản ánh chu kỳ ngắn hạn mà còn cho thấy những thay đổi mang tính cấu trúc, đặc biệt là sự dịch chuyển không gian phát triển đô thị ra ngoài khu vực lõi trung tâm.

Nhà ở chuyển dịch dòng tiền ra khu vực vùng ven

Trong Quý I/2026, thị trường căn hộ ghi nhận tâm lý thận trọng hơn của người mua trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô còn nhiều bất định. Tuy nhiên, nguồn cung mới vẫn đóng vai trò động lực chính, chiếm phần lớn lượng giao dịch và đạt mức hấp thụ cao hơn trung bình toàn thị trường.

Đáng chú ý, phần lớn các dự án mở bán mới nằm ngoài Vành đai 3, cho thấy xu hướng dịch chuyển ngày càng rõ nét ra khu vực vùng ven – nơi mặt bằng giá còn phù hợp và được hỗ trợ bởi phát triển hạ tầng giao thông.

Theo Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội, trong 9 tháng cuối năm 2026, căn hộ hạng A và B sẽ chiếm ưu thế trong nguồn cung mới khoảng 16.700 căn. Hưng Yên và Bắc Ninh được dự báo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hấp thụ nhu cầu chưa được đáp ứng của Hà Nội, điều này được hỗ trợ bởi hạ tầng phát triển và mở rộng các hoạt động phát triển.

Ở phân khúc biệt thự/nhà liền kề, nguồn cung tiếp tục tập trung tại các khu đô thị quy mô lớn ở ngoại thành. Dù hoạt động giao dịch có dấu hiệu chững lại trong ngắn hạn, giá sơ cấp vẫn duy trì xu hướng tăng, phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường vào quá trình đô thị hóa và mở rộng không gian đô thị của Thủ đô.

Nhu cầu đối với nhà ở thấp tầng được kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa dài hạn và sự phát triển của hạ tầng.

Thị trường cũng đang trải qua sự dịch chuyển mang tính cấu trúc từ khu vực lõi trung tâm ra các khu vực ngoại thành, dưới tác động của hạ tầng và hạn chế quỹ đất nội đô. Về dài hạn, tăng trưởng sẽ gắn với cấu trúc đô thị đa cực, phát triển theo các hành lang phía Bắc, phía Đông và phía Tây của Hà Nội.

Bất động sản thương mại tái định vị theo hướng nâng cao chất lượng

Thị trường bán lẻ Hà Nội trong Quý I/2026 duy trì đà tăng trưởng tích cực với giá thuê và công suất đều cải thiện theo năm. Thành công của các hoạt động tái định vị trung tâm thương mại đã giúp mở rộng tệp khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong khi khu vực trung tâm tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt về giá thuê, các khu vực ngoài trung tâm đang dần khẳng định vị thế nhờ nguồn cung mới và quy hoạch đô thị đồng bộ. Trong giai đoạn tới, sự gia nhập của các dự án bán lẻ quy mô lớn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cạnh tranh dựa trên yếu tố khác biệt hóa, đặc biệt là trải nghiệm tiêu dùng và mô hình bán lẻ tích hợp.

Theo Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, các dự án bán lẻ tương lai sẽ cần tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm và cá nhân hóa để thích ứng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Ở phân khúc văn phòng, xu hướng phi tập trung tiếp tục rõ nét khi nhu cầu thuê tập trung mạnh tại khu vực phía Tây và các dự án có chất lượng cao. Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên không gian làm việc hiện đại, khả năng kết nối giao thông thuận tiện và tối ưu chi phí, thay vì chỉ tập trung vào vị trí trung tâm truyền thống.

Hoạt động thuê trong Quý I/2026 chủ yếu là các giao dịch dịch chuyển văn phòng, phản ánh nhu cầu nâng cấp chất lượng và tái cấu trúc không gian làm việc. Nguồn cung tương lai với tỷ trọng lớn là văn phòng hạng A cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nâng chuẩn về chất lượng và môi trường làm việc.

“Thị trường văn phòng Hà Nội đang có xu hướng phi tập trung, trong đó chất lượng, khả năng kết nối và trải nghiệm làm việc đang định hình lại nhu cầu của khách thuê, vượt ra ngoài khu vực trung tâm truyền thống,” Ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội nhận định.

Lưu trú hưởng lợi từ đà phục hồi du lịch và dòng vốn ngoại

Thị trường khách sạn Hà Nội ghi nhận kết quả hoạt động tích cực trong Quý I/2026 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch và các hoạt động MICE. Công suất phòng duy trì ở mức cao, trong khi giá phòng trung bình tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Song song đó, nguồn cung khách sạn chất lượng cao dự kiến gia nhập thị trường trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch quốc tế và khách công vụ, đồng thời củng cố vị thế của Hà Nội là trung tâm MICE quan trọng trong khu vực.

Ở phân khúc căn hộ dịch vụ, thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI ổn định và nhu cầu mạnh mẽ từ các chuyên gia nước ngoài. Trong bối cảnh nguồn cung chỗ ở chất lượng cao tại các tỉnh công nghiệp lân cận còn hạn chế, Hà Nội tiếp tục là điểm đến ưu tiên đối với lực lượng lao động quốc tế.