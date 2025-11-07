A&T Group chính thức khởi công chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn

Công trình hạ tầng trọng điểm của khu Đông Bắc TP.HCM

Tuyến đường ven sông Sài Gòn là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm nằm trong định hướng đầu tư giai đoạn 2025 – 2030 của TP.HCM, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 98,2 km và quy mô 32m. Tuyến giao thông này đóng vai trò kết nối liên hoàn khu vực Đông Bắc TP.HCM, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển không gian đô thị – thương mại – dịch vụ ven sông.

Trong bối cảnh đó, A&T Group là doanh nghiệp tiên phong được UBND TP.HCM chấp thuận triển khai công trình chỉnh trang đoạn đường từ Vĩnh Phú 17A đến Vĩnh Phú 23, theo Quyết định số 663/UBND-KT ban hành ngày 06/10/2025.

Việc triển khai chỉnh trang tuyến đường ven sông không chỉ mang ý nghĩa cải thiện hạ tầng kết nối khu vực, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của A&T Group trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương để hiện thực hóa quy hoạch phát triển đô thị ven sông – một trong những định hướng chiến lược của TP.HCM trong thập kỷ tới.

Công trình chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn được xem là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình kiến tạo khu căn hộ A&T Saigon Riverside – dự án mang phong cách sống "resort bên sông" mà A&T Group đang phát triển tại phường Bình Hòa.

A&T Group là doanh nghiệp tiên phong được UBND TP.HCM chấp thuận triển khai công trình chỉnh trang đoạn đường từ Vĩnh Phú 17A đến Vĩnh Phú 23, theo Quyết định số 663/UBND-KT ban hành ngày 06/10/2025

Theo đại diện chủ đầu tư, khi tuyến đường hoàn thiện, không chỉ cải thiện đáng kể khả năng kết nối giao thông mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực Bình Hòa cũng như phát triển đô thị ven sông Sài Gòn theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững tại khu vực. "Ngoài việc chúng tôi đầu tư chỉnh trang hạ tầng ven sông như một lời cam kết dài hạn với cộng đồng cư dân tương lai tại A&T Saigon Riverside, chúng tôi còn mong muốn góp phần hình thành một không gian sống văn minh, nơi con người, thiên nhiên và tiện ích đô thị được kết nối hài hòa.", đại diện A&T Group chia sẻ.

A&T Saigon Riverside kiến tạo chuẩn sống mới bên sông Sài Gòn

Nằm ngay mặt tiền đường ven sông Sài Gòn, A&T Saigon Riverside kiến tạo chuẩn mực sống mới với bốn giá trị: "Sống dẫn đầu" cùng nhịp phát triển của trung tâm khu Đông Bắc TP.HCM; "Sống nghỉ dưỡng" giữa hơn 50 tiện ích nội khu chuẩn resort; "Sống có gu" qua tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và "Sống tinh anh" trong cộng đồng cư dân văn minh.

A&T Saigon Riverside nằm ngay mặt tiền đường ven sông Sài Gòn, khu Đông Bắc TP.HCM với mức giá chỉ từ 52 triệu/m2

A&T Saigon Riverside gồm hai tòa tháp cao 40 tầng với gần 1000 căn hộ đa dạng diện tích từ căn 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, penthouse và căn hộ dành cho người nước ngoài. Đặc biệt, khu căn hộ còn sở hữu những 8 tầng tiện ích nội khu gồm: 02 tầng hầm, 03 tầng tiện ích khối đế, tầng 4, tầng 21 và tầng thượng. Với mật độ xây dựng chỉ 38.55%, dự án dành phần lớn diện tích cho không gian xanh và tiện ích nội khu nhằm mang đến môi trường sống trong lành và thoải mái cho cư dân.

Với định vị "resort-style living", A&T Saigon Riverside hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư lẫn đầu tư, đồng thời theo đuổi xu hướng kết hợp sự hiện đại và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian sống ngay giữa phố thị. Đây cũng là dự án thứ hai của chủ đầu tư A&T Group hợp tác cùng đơn vị phát triển dự án DXMD Vietnam tại khu vực phía Nam.