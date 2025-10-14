A&T Saigon Riverside bắt nhịp xu hướng “resort-style living” giữa lòng đô thị

Với định vị "resort-style living", A&T Saigon Riverside hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư lẫn đầu tư, đồng thời theo đuổi xu hướng kết hợp sự hiện đại và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian sống ngay giữa phố thị. Đây cũng là dự án thứ hai của chủ đầu tư A&T Group hợp tác cùng đơn vị phát triển dự án DXMD Vietnam tại khu vực phía Nam.

A&T Saigon Riverside gồm hai tòa tháp cao 40 tầng với gần 1000 căn hộ đa dạng diện tích từ căn 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, penthouse và căn hộ dành cho người nước ngoài. Đặc biệt, khu căn hộ còn sở hữu những 8 tầng tiện ích nội khu gồm: 02 tầng hầm, 03 tầng tiện ích khối đế, tầng 4, tầng 21 và tầng thượng. Với mật độ xây dựng chỉ 38.55%, dự án dành phần lớn diện tích cho không gian xanh và tiện ích nội khu nhằm mang đến môi trường sống trong lành và thoải mái cho cư dân.

A&T Saigon Riverside tọa lạc ngay mặt tiền đường ven sông Sài Gòn, kế bên quốc lộ 13 - dự án hứa hẹn là một nơi ở lý tưởng để tận hưởng không gian sống trong lành đậm chất nghỉ dưỡng ngay giữa nhịp phố thị sôi động của khu vực trung tâm khu Đông Bắc TPHCM.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động, A&T Saigon Riverside mang đến trải nghiệm "sống nghỉ dưỡng" hiếm có – nơi mỗi ngày ở nhà cũng là một ngày tận hưởng với hơn 50 tiện ích nội khu được quy hoạch như một khu resort thu nhỏ. Đặc biệt, tầng 21 được ví như "ốc đảo nghỉ dưỡng giữa tầng mây" bởi các tiện ích cao cấp như cụm hồ bơi gồm hồ bơi muối khoáng - hồ sục Jacuzzi - hồ bơi trẻ em, khu yoga & thiền, gym, golf 3D, thư viện và khu vui chơi trẻ em… cùng hàng loạt các tiện ích chuẩn "wellness" trên tầng thượng. Tất cả đều được bố trí theo từng lớp trải nghiệm riêng biệt. Từ vận động đến thư giãn, từ gắn kết đến tĩnh tại, mỗi không gian là một điểm chạm cảm xúc, mang đến hành trình sống nghỉ dưỡng đa tầng trải nghiệm giữa bầu không khí khoáng đạt bên sông Sài Gòn.

Không những thế, A&T Saigon Riverside còn sở hữu 04 tầng đỗ xe trong nội khu cùng khu đỗ xe ngoài trời 05 tầng – quy mô hiếm thấy tại các dự án hiện nay. Sự đầu tư chỉn chu này không chỉ giải quyết triệt để nỗi lo thiếu chỗ đậu xe – "bài toán nan giải" của đô thị hiện đại – mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Chủ đầu tư A&T Group trong việc mang lại cuộc sống thật sự tiện nghi và khác biệt cho cộng đồng cư dân tương lai.

Bên cạnh đó, tại A&T Saigon Riverside từng thương hiệu nội thất trở thành một phần của trải nghiệm đẳng cấp: Duravit định danh chuẩn mực phòng tắm; Franke tôn vinh căn bếp sang trọng; máy lạnh âm trần LG mang đến hơi thở công nghệ tinh gọn; hệ thống khóa Yale đảm bảo an toàn tuyệt đối; thang máy Mitsubishi Electric tốc độ 4m/s nâng tầm trải nghiệm di chuyển…Ngay cả ban công kính hai lớp cũng được trau chuốt như một điểm nhấn nghệ thuật, hoàn thiện tuyên ngôn "sống có gu" - nơi từng chi tiết phản chiếu phong cách và bản lĩnh của chủ nhân.

Hơi thở nghỉ dưỡng hiện hữu trong từng chi tiết, từng khoảnh khắc trải nghiệm an cư trong lòng khu căn hộ A&T Saigon Riverside.

Sở hữu điểm cộng lớn nhất với địa thế "Cạnh Sông – Trong Phố", A&T Saigon Riverside nằm ngay mặt tiền tuyến đường cảnh quan ven sông Sài Gòn, liền kề Quốc lộ 13 - trục giao thông huyết mạch giữ vai trò cửa ngõ kinh tế phía Đông Bắc TP.HCM. Kết nối thuận tiện với hệ tiện ích ngoại khu: An Lâm Retreats SaiGon River, chợ Vĩnh Phú, ngã 4 Bình Phước, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc; Bệnh viện quốc tế Becamex, Lotte Mart, Vincom Plaza, Aeon Mall, trường học các cấp, chợ đầu mối Thủ Đức… chỉ trong chưa tới 10 phút di chuyển. Trong 25 phút di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất, Ngã tư Hàng Xanh, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

A&T Saigon Riverside cách ngã tư hàng xanh chỉ 25 phút di chuyển.

A&T Saigon Riverside hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng giao thông hiện đại đang được đầu tư mạnh mẽ, tạo nên lợi thế kết nối hiếm có tại khu Đông Bắc TP.HCM. Bên cạnh việc mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe, dự án còn đón đầu cú hích hạ tầng quan trọng với tuyến đường ven sông Sài Gòn rộng 32m, kéo dài từ Quốc lộ 13 – cầu Vĩnh Bình (phường Bình Hòa) đến đường Vĩnh Phú 40 (phường Lái Thiêu, TP.HCM), dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030.

Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ hình thành nên "đại lộ vàng" của khu Đông Bắc TP.HCM – không chỉ gia tăng năng lực kết nối giao thông, mà còn mở ra dư địa phát triển chuỗi đô thị, trung tâm thương mại và dịch vụ hiện đại, trở thành động lực thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong nhiều năm tới.

Vị thế dẫn đầu của A&T Saigon Riverside còn được củng cố bởi cộng đồng cư dân văn minh, "sống tinh anh". Đại diện A&T Group chia sẻ: "Với A&T Saigon Riverside, chúng tôi không chỉ phát triển một dự án nhà ở, mà hơn hết là mong muốn hình thành một cộng đồng cư dân văn minh. Mỗi cá nhân là một phần của cộng đồng cư dân ưu tú: những chuyên gia, doanh nhân, người trẻ thành đạt đang tìm kiếm một không gian sống tương xứng với vị thế. Một cộng đồng đồng điệu về phong cách sống và tư duy phát triển, cùng hướng đến giá trị sống đẳng cấp, kết nối và bền vững."

Một không gian chuẩn resort hiện hữu ngay trước nhà tại A&T Saigon Riverside chỉ với mức giá từ 52 triệu/m2

Với mức giá chỉ từ 52 triệu/m², A&T Saigon Riverside mở ra "cơ hội vàng" cho các nhà đầu tư tiên phong khi được tiếp cận một sản phẩm căn hộ cao cấp ven sông ngay giai đoạn đầu ra mắt, với biên độ tăng giá tiềm năng lớn khi hạ tầng khu vực hoàn thiện. Không chỉ là nơi an cư chuẩn "resort-style living" giữa lòng phố thị, dự án còn mang đến chính sách thanh toán linh hoạt hiếm có trên thị trường: chiết khấu đến 6%, thanh toán chỉ từ 1%/tháng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc đến 60 tháng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu – an tâm đầu tư.

Sở hữu vị trí đắt giá bên sông Sài Gòn, A&T Saigon Riverside được chủ đầu tư A&T Group khai thác tối đa lợi thế cảnh quan và khí hậu, kiến tạo không gian sống tinh hoa – nơi giá trị thẩm mỹ, tiện nghi và thiên nhiên giao hòa. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, những dự án như A&T Saigon Riverside không chỉ đảm bảo giá trị sống bền vững, mà còn mang lại tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội theo thời gian.