A&T Saigon Riverside: Khi thiết kế kiến tạo chuẩn sống “resort bên sông”

Lấy cảm hứng từ dòng chảy hiền hòa của sông Sài Gòn, A&T Saigon Riverside được tạo hình tựa những cánh buồm vươn khơi, mở rộng hướng sông để đón trọn gió trời và ánh sáng tự nhiên. Gam màu trung tính kết hợp cùng những đường nét giật cấp mềm mại, mảng xanh đan xen và mái cong gợi hình cánh buồm, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa nên thơ. Từ sảnh đón đến khu tiện ích, từng chi tiết đều được chăm chút bằng tinh thần của nghệ thuật – nơi kiến trúc, thiên nhiên và cảm xúc hòa quyện, tái hiện chuẩn sống "resort-style" giữa lòng thành phố.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của sông Sài Gòn, A&T Saigon Riverside được ví như đại du thuyền nhẹ lướt trên sông trong cảnh hoàng hôn thơ mộng.

Sở hữu vị trí ven sông Sài Gòn, chỉ cách Ngã tư Hàng Xanh khoảng 20 phút di chuyển, A&T Saigon Riverside ghi dấu ấn với dòng sản phẩm căn hộ 2 và 3 phòng ngủ – lựa chọn lý tưởng cho gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài và những chủ nhân mong muốn một không gian sống cân bằng giữa nhịp sống năng động và phút giây nghỉ dưỡng. Mỗi căn hộ được thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng và diện tích, mang đến trải nghiệm sống thoáng đãng, tiện nghi và tràn đầy riêng tư. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư bền vững, đón đầu nhu cầu thuê gia tăng mạnh mẽ tại khu Đông Bắc TP.HCM.

Căn hộ 2 phòng ngủ được thiết kế dành riêng cho những cư dân trẻ yêu thích phong cách hiện đại và tối giản. Không gian mở kết nối liền mạch giữa phòng khách, bếp và bàn ăn, mang đến cảm giác rộng thoáng và gắn kết. Gam màu trung tính, đường nét tinh gọn cùng hệ cửa kính lớn giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng sông, tạo nên bầu không khí thư thái giữa sắc xanh mát lành của thiên nhiên. Hai phòng ngủ được bố trí thông minh, tách biệt vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư, nhưng vẫn duy trì sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Căn 2 phòng ngủ tại A&T Saigon Riverside là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những gia đình trẻ đang tìm kiếm một tổ ấm an cư

Căn hộ 3 phòng ngủ lại mang đậm dấu ấn sang trọng và tinh tế, dành cho những chủ nhân đề cao trải nghiệm sống cân bằng và trọn vẹn. Tông màu ấm chủ đạo kết hợp hài hòa giữa gỗ, đá và ánh kim loại đồng tạo nên vẻ đẹp đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi. Phòng khách mở rộng tầm nhìn hướng sông qua hệ cửa kính 2 lớp, kết nối cùng ban công lớn – nơi lý tưởng để đón bình minh hay thư giãn giữa buổi chiều lộng gió. Phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách "resort suite", có phòng tắm riêng, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng tại gia. Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện tinh thần "resort-style living" mà A&T Saigon Riverside hướng tới – nơi mỗi ngày trở về là một hành trình tận hưởng đích thực.

Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách "resort suite" mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày cho gia chủ.

Với triết lý "sống có gu", A&T Saigon Riverside chọn lựa tỉ mỉ từng chi tiết bàn giao – nơi mọi vật liệu không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn thể hiện phong cách sống của chủ nhân như: Duravit – thương hiệu xuất hiện trong nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp toàn cầu – định nghĩa chuẩn mực phòng tắm sang trọng đến từ Đức, trong khi Franke mang đến không gian bếp tinh tế chuẩn châu Âu. Bên cạnh đó là máy lạnh âm trần Daikin, LG với công nghệ tiết kiệm năng lượng; khóa Yale, Hafele đảm bảo an toàn tuyệt đối; thang máy Mitsubishi tốc độ cao lên đến 4m/s; và kính hai lớp tại ban công giúp cách nhiệt, cách âm hiệu quả, giữ trọn sự riêng tư và yên tĩnh cho từng căn hộ.

Không chỉ dừng ở chất lượng vật liệu, A&T Saigon Riverside còn ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành, từ hệ thống an ninh – camera 24/7, liên lạc nội bộ, đến quản lý tòa nhà đồng bộ, đảm bảo cuộc sống an toàn, tiện nghi và tinh gọn cho cư dân.

A&T Saigon Riverside là biểu tượng của chất sống nghỉ dưỡng giao hòa giữa hiện đại và thiên nhiên thể hiện qua kiến trúc, thiết kế, vật liệu bàn giao … và nhiều hơn thế nữa.

Không chỉ chú trọng không gian riêng tại mỗi căn hộ, A&T Saigon Riverside còn mở rộng trải nghiệm sống bằng chuỗi 50+ tiện ích nội khu đậm chất nghỉ dưỡng. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, A&T Saigon Riverside mang đến định nghĩa mới cho "sống nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị."

A&T Saigon Riverside được ví như khu nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố với 8 tầng tiện ích từ tầng hầm đến tầng thượng. Đặc biệt, tầng 21 là "ốc đảo giữa tầng mây" – nơi quy tụ các tiện ích cao cấp nhất: hồ bơi muối khoáng, hồ sục Jacuzzi, phòng gym, yoga, thư viện, golf 3D, khu vui chơi trẻ em... Tại tầng thượng, mỗi khu vực đều mang đến một cung bậc cảm xúc khác nhau, là thế giới riêng tư giữa trời, được bố trí tách biệt giữa không gian "tĩnh" và "động" như: Lotus Bar, BBQ Sky Garden, Vườn 5 giác quan, khu yoga & thiền… Tất cả tạo nên hành trình sống nghỉ dưỡng đa tầng trải nghiệm, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn từ vận động đến an yên, từ kết nối đến riêng tư.

"Sau nhiều năm sống ở trung tâm thành phố, tôi chỉ mong tìm được một nơi thật sự cân bằng, vừa đủ yên bình để nghỉ ngơi, nhưng vẫn tiện nghi để làm việc và chăm sóc gia đình." chị Minh Anh (35 tuổi, nhân viên ngân hàng) chia sẻ khi nói về lý do tìm mua căn hộ 3 phòng ngủ ven sông. Theo chị Minh Anh, thị hiếu của người mua nhà hiện nay không chỉ dừng ở diện tích hay vị trí, mà là một không gian sống trọn vẹn – nơi con trẻ có chỗ vui chơi, cha mẹ thư giãn, cả gia đình cùng tận hưởng chất lượng sống xanh, tiện nghi mỗi ngày như ở resort là điểm cộng lớn nhất tại các thành phố lớn.

Với mức giá chỉ từ 52 triệu/m², A&T Saigon Riverside mở ra cơ hội hiếm có để sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng ven sông ngay giữa trung tâm phát triển năng động của khu Đông Bắc TP.HCM. Dự án ghi điểm với chính sách thanh toán linh hoạt: chiết khấu lên đến 6%, thanh toán chỉ 1%/tháng, lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc 60 tháng. Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông Bắc TP.HCM không ngừng bứt phá, A&T Saigon Riverside vừa là tổ ấm an cư chuẩn resort, vừa là tài sản đầu tư gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.