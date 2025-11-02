Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

ATM lỗi cho rút tiền không giới hạn, người dân ồ ạt rút cả chục tỷ đồng

02-11-2025 - 21:04 PM | Kinh tế số

Máy ATM của ngân hàng này bị lỗi khiến nhiều người rút được số tiền không giới hạn, vì thế rất đông người đã xếp hàng để rút tiền từ ATM.

Cuối tháng 8/2024, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ một lỗ hổng kỹ thuật cho phép người dùng rút tiền từ cây ATM của JPMorgan Chase tại Mỹ.

Theo đúng quy trình, ngân hàng chỉ cho phép rút một phần tiền trên giá trị tờ séc cho đến khi nó được xác nhận. Quy trình này mất vài để ngày xử lý. Tuy nhiên, một lỗi của ATM đã cho phép khách hàng rút toàn bộ số tiền trước khi ngân hàng phát hiện séc không hợp lệ, theo USA Today.

Gần đây, ngân hàng này đã đệ đơn kiện lên ba tòa án liên bang đối với những khách hàng đã lợi dụng lỗi kỹ thuật này để rút số tiền lớn, trong đó bao gồm một người đàn ông đã rút 290.939 USD (hơn 7 tỷ đồng) từ tài khoản, sau khi nhận được tấm séc giả trị giá 335.000 USD (gần 8,5 tỷ đồng) từ người đồng phạm.

ATM lỗi cho rút tiền không giới hạn, người dân ồ ạt rút cả chục tỷ đồng- Ảnh 1.

Máy ATM của ngân hàng này bị lỗi khiến các giao dịch đều cho ra số tiền không giới hạn, vì thế rất đông người xếp hàng để rút tiền từ ATM. (Ảnh minh hoạ)

Các đơn kiện cũng cho thấy, ngân hàng đã chủ động liên lạc với những người liên quan, nhưng hầu hết trong số đó đều không trả lại số tiền đã rút.

JPMorgan tập trung vào các vụ kiện dân sự nhằm đòi lại tiền, tiền lãi, phí thấu chi, phí luật sư và trong một số trường hợp, ngân hàng cũng yêu cầu những người rút tiền bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, họ cũng đã chuyển một số vụ việc nghiêm trọng cho cơ quan chức năng để xem xét các hành vi phạm pháp. Điều này cho thấy, ngân hàng không chỉ mong đòi lại tiền mà còn muốn truyền đi thông điệp hành vi gian lận sẽ không được dung thứ.

"Chúng tôi đang theo đuổi các vụ việc này và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo rằng những ai phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, phát ngôn viên JPMorgan, Drew Pusateri, nói.

Đầu năm 2024, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Ethiopia .Theo CNBC, các khách hàng của Ngân hàng Thương mại Ethiopia (CBE) đã phát hiện có thể rút nhiều tiền hơn số họ có trong tài khoản.

Biết thông tin này, nhiều khách hàng đã xếp hàng dài để chờ tới lượt mình rút. Kết quả là hơn 40 triệu USD đã được rút hoặc chuyển sang các ngân hàng khác. Các tổ chức phải mất vài giờ mới kiểm soát được các giao dịch.

Theo Huỳnh Duy

