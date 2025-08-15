AVA Center ký kết với 5 đối tác lớn, đón đầu vận hội mới

Cú bắt tay mang dấu ấn các thương hiệu uy tín

Lễ ký kết hợp tác chiến lược và tôn vinh CEO đối tác phân phối dự án AVA Center diễn ra ngày 12/08/2025 tại tại khách sạn JW Marriott Hotel and Suites Saigon, với sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các đối tác, hệ thống đại lý phân phối bất động sản hàng đầu.

Đại diện chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng Hòa Bình tại lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án AVA Center

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cái tên gắn liền với nhiều công trình biểu tượng trong và ngoài nước, sẽ đặt nền móng xây dựng vững chắc cho AVA Center, cam kết hiện thực hóa từng chi tiết với giá trị bền vững và độ thẩm mỹ cao.

VPBank thuộc top 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam 2025, mang đến nguồn lực tài chính mạnh mẽ và các gói hỗ trợ ưu việt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ mơ ước, đồng thời khẳng định tiềm lực và đảm bảo tính khả thi của dự án.

Cùng với đó, Anabuki với hơn 30 năm kinh nghiệm sẽ đảm nhận quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, bảo chứng cho môi trường sống trọn vẹn.

Chủ đầu tư cũng tin chọn Nagecco là đơn vị tư vấn giám sát công trình. Với gần 50 năm kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng, Nagecco sẽ giám sát chặt chẽ chất lượng, đảm bảo dự án đạt chuẩn mực kỹ thuật và minh bạch.

Công ty Nest Realty có vai trò phát triển kinh doanh chiến lược, tiên phong đưa giá trị của AVA Center đến gần hơn với cộng đồng.

Với định hướng đặt khách hàng ở vị trí trọng tâm, chủ đầu tư tin rằng "cú bắt tay" chiến lược cùng các tên tuổi hàng đầu sẽ mở ra bước tiến mới, tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Sơn Hải Long - Đại diện chủ đầu tư chia sẻ chiến lược phát triển của dự án AVA Center

Ông Nguyễn Sơn Hải Long – Đại diện Chủ đầu tư phát biểu: "Chúng tôi đã tập hợp những chuyên gia bậc nhất trong nhiều lĩnh vực để cùng kiến tạo nên những sản phẩm mang giá trị bền vững, kiên định với ba nguyên tắc: Chân thành - Giá trị thực - Vươn lên. Đây chính là kim chỉ nam giúp AVA chạm tới mong muốn sâu sắc nhất của khách hàng và tạo nên những không gian sống vừa tiện ích, vừa giàu tính thẩm mỹ".

Hơn 50 đơn vị phân phối có mặt tại sự kiện Lễ ký kết

Sự kiện cũng tôn vinh hơn 50 đại lý uy tín tham gia phân phối dự án AVA Center. Những đơn vị này bảo đảm thông tin dự án được truyền tải chuẩn xác và dịch vụ tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp đến khách hàng.

AVA Center - Khu đô thị All-round City phía Đông Bắc TP.HCM

Tọa lạc trên 7.342,9m² đất vàng mặt tiền đường Thủ Khoa Huân, ngay ngã tư Hòa Lân tiệm cận Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, với 40 tầng cao, 845 căn hộ cao cấp và kết nối mạng lưới giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và tuyến Metro số 02, AVA Center sẽ là biểu tượng mới ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

AVA Center được phát triển thành All-round City, nơi cư dân tận hưởng mọi tiện ích từ giáo dục, y tế, thể thao đến giải trí, đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ.

Đặc biệt, Touchable Home - dòng căn hộ tiên phong cho phép khách hàng tự do lựa chọn không gian sống và tự thiết kế ngôi nhà của mình theo nhu cầu và cá tính riêng. Mỗi căn hộ được bàn giao trọn gói nội thất đồng bộ và không phát sinh chi phí ngoài, để chủ nhân có thể tận hưởng trọn vẹn từ ngày đầu nhận nhà.

Sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế, tiện ích toàn diện và chất lượng được bảo chứng, AVA Center mở ra cơ hội an cư lý tưởng và đầu tư bứt phá giữa nhịp phát triển hạ tầng sôi động của khu vực.