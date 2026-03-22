Axios: Chính quyền Mỹ bắt đầu thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình với Iran

22-03-2026 - 09:54 AM | Tài chính quốc tế

Theo Axios, chính quyền Mỹ bắt đầu thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình với Iran trong bối cảnh hai bên vẫn liên tục tập kích mục tiêu lẫn nhau.

Trang tin Axios đưa tin: "Sau 3 tuần xung đột, chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc thảo luận ban đầu về giai đoạn tiếp theo và hình thức đàm phán hòa bình với Iran".

Washington dự đoán hoạt động chiến đấu sẽ kéo dài thêm hai đến ba tuần nữa. "Trong thời gian đó, các cố vấn của ông Trump muốn bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động ngoại giao" , Axios nhấn mạnh.

Israel treo cờ tại khu vực trúng tên lửa Iran. (Ảnh: AP)

"Trong những ngày gần đây, không có liên lạc trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran, mặc dù Ai Cập, Qatar và Anh đều chuyển thông điệp giữa hai bên" , Axios đưa tin thêm.

Trong khi đó, CBS đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng phương án và lựa chọn nhằm kiểm soát hoặc thu giữ vật liệu hạt nhân của Iran, trong bối cảnh chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel dẫn đầu nhằm vào Tehran bước vào giai đoạn tiếp theo.

Thời điểm thực hiện những chiến dịch như vậy vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kế hoạch tập trung vào khả năng triển khai lực lượng từ Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên quân Mỹ (JSOC), đơn vị tinh nhuệ thường được giao các nhiệm vụ chống phổ biến các vũ khí nhạy cảm.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, việc chuẩn bị là trách nhiệm của Lầu Năm Góc. Trong khi đó Người phát ngôn của Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 20/3, ông Trump viết: “Chúng ta đang gần đạt được các mục tiêu khi cân nhắc kết thúc những nỗ lực quân sự lớn của mình tại Trung Đông".

Các cuộc thảo luận nội bộ Mỹ về vật liệu hạt nhân được cho là đang biến đổi. Ban đầu các cuộc thảo luận này tập trung vào việc làm suy yếu năng lực quân sự thông thường của Iran - bao gồm phòng không, hệ thống tên lửa và cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Làn sóng tấn công ban đầu do Mỹ và Israel thực hiện nhằm làm giảm khả năng đáp trả của Iran trên toàn khu vực. Tuy nhiên, bất chấp các đợt không kích dữ dội, Iran vẫn có thể phản công vào Israel và quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, đồng thời làm gián đoạn phần lớn hoạt động vận chuyển dầu.

Theo Kông Anh/VTC News

Tàu chở dầu nghi của Nga mang khoảng 1,5 triệu thùng dầu đang di chuyển bất ngờ bị vây bắt giữa biển Địa Trung Hải

Tàu chở dầu nghi của Nga mang khoảng 1,5 triệu thùng dầu đang di chuyển bất ngờ bị vây bắt giữa biển Địa Trung Hải Nổi bật

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động

Người nước ngoài đổ xô đến mua nhiên liệu giá rẻ khiến trạm xăng 'gần như cạn kiệt', một quốc gia EU lập tức hành động Nổi bật

Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư với Iran

Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư với Iran

09:09 , 22/03/2026
Ngăn chặn tên lửa Iran khó đến mức nào?

Ngăn chặn tên lửa Iran khó đến mức nào?

08:59 , 22/03/2026
Barron Trump vừa tròn 20: Là "bản sao" của cha và những tham vọng không hề che giấu

Barron Trump vừa tròn 20: Là "bản sao" của cha và những tham vọng không hề che giấu

23:14 , 21/03/2026
Thảm kịch hỏa hoạn tại nhà máy Hàn Quốc: Tất cả những người mất tích đều đã tử vong, số người bị thương lên đến 60 người

Thảm kịch hỏa hoạn tại nhà máy Hàn Quốc: Tất cả những người mất tích đều đã tử vong, số người bị thương lên đến 60 người

22:39 , 21/03/2026

