"Bà bầu lô tô" quyền lực nhất Sài Gòn, từng cầm cố tài sản để duy trì gánh hát, cuộc sống hiện tại khiến ai cũng ngỡ ngàng

Lộ Lộ, tên thật Lâm Quốc Khải, sinh năm 1988, là người sáng lập đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời và được xem là một trong những "bà bầu" quyền lực nhất tại Sài Gòn.

Quyết định từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi niềm đam mê với gánh hát lô tô của cô đã góp phần làm thay đổi diện mạo của lô tô Sài Gòn, đưa hình thức nghệ thuật này trở nên sôi động và hiện đại hơn bao giờ hết.

"Bà bầu lô tô" quyền lực nhất Sài Gòn, từng cầm cố tài sản để duy trì gánh hát

Thời gian đầu lập đoàn, Lộ Lộ lo lắng nhất là tài chính và địa điểm biểu diễn. Nhiều lần bị từ chối, tưởng như mọi hi vọng tắt ngấm, nhưng may mắn cô nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ một sân khấu ở quận 1, TP.HCM, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và tập trung phát triển đoàn.

Vấn đề quản lý con người cũng là thử thách lớn, nhưng nhờ quyết tâm và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, Lộ Lộ đã dám liều xây dựng gánh lô tô tâm huyết. Những ngày đầu, đoàn chỉ có 4 diễn viên, khách đến xem ít, thậm chí phải diễn không công, nhưng mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn cho đến khi có lượng khán giả ổn định.

Dù vắng khách, đoàn vẫn diễn nghiêm túc, Lộ Lộ từng cầm cố tài sản cá nhân để duy trì hoạt động. Các nghệ sĩ, nhìn thấy tâm huyết của chủ đoàn, luôn làm việc nghiêm túc. Sự ủng hộ âm thầm của khán giả là động lực lớn để họ tiếp tục cố gắng. “ Ngày trước khán giả nhìn nghệ sĩ lô tô bằng ánh mắt dè bỉu, kỳ thị, nhưng giờ họ chào đón và thiện cảm hơn nhiều, ” Lộ Lộ chia sẻ.

Lộ Lộ thừa nhận lô tô mang đến cho cô nhiều thứ, từ sự ủng hộ của khán giả đến nguồn kinh tế ổn định để lo cho gia đình. “ Điều đó làm cho tôi không thể nào quên được trong hành trình làm nghề của mình. Tôi muốn mang hình ảnh của một người làm nghề bình dân nhưng dễ thương đến mọi người. Hy vọng rằng lô tô sẽ còn hoài để những cô đào yêu mến sân khấu có thể chạm đến trái tim của khán giả ”, cô nhấn mạnh.

Sau nhiều khó khăn và nỗ lực không ngừng, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đã xây dựng được thương hiệu riêng, thu hút không chỉ khán giả tại TP.HCM mà còn cả công chúng trên toàn quốc và du khách nước ngoài. Ngoài ba suất diễn vào cuối tuần, đoàn còn được mời biểu diễn tại các tỉnh và các sự kiện lớn, giúp các thành viên có nguồn thu nhập ổn định và cải thiện đời sống.

Niềm vui lớn nhất với đoàn chính là những chuyến lưu diễn quốc tế, trong đó có Úc, Đài Loan… Những chuyến đi này không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp đoàn khẳng định một điều tưởng chừng chỉ có trong mơ: đưa văn hóa lô tô Việt Nam đến với khán giả quốc tế.

Cuộc sống hạnh phúc bên người chồng Việt kiều

Trước khi chuyển giới, ca sĩ Lộ Lộ từng là đàn ông, kết hôn và có hai con, một trai, một gái. Khi nhận ra bản thân “thân sâu hồn bướm”, cô quyết định ly hôn nhưng vẫn nhận nuôi hai con và duy trì mối quan hệ hòa bình với vợ cũ.

Từ cuối năm 2022, Lộ Lộ chính thức chuyển giới. Hiện tại, cô sống hạnh phúc bên ông xã Ryan và hai con, bé trai 12 tuổi, bé gái 8 tuổi. Ca sĩ chuyển giới cho biết cô đã đăng ký kết hôn với ông xã Việt kiều từ tháng 9/2023 tại Mỹ. Dù dự định tổ chức đám cưới, vợ chồng Lộ Lộ vẫn chưa chọn được thời gian cụ thể do lịch trình bận rộn.

“Thánh lô tô” chia sẻ, hôn nhân của cô cũng như bao cặp vợ chồng khác, lúc vui vẻ hạnh phúc, lúc cãi vã, giận hờn. Tuy nhiên, nhờ tình yêu, Lộ Lộ và chồng luôn đồng hành, vượt qua thử thách để xây dựng tổ ấm chung. Ca sĩ cũng bày tỏ sự may mắn khi được mẹ chồng thương yêu, coi hai con riêng của cô như cháu nội. “Biết tôi bận rộn, trước Tết mẹ bay từ Mỹ về Việt Nam phụ chăm hai cháu để tôi yên tâm chạy show ”, cô nói.

Lộ Lộ cho biết cô và Ryan làm bạn khoảng hai năm trước khi chính thức hẹn hò từ giữa năm 2023. Chỉ sau vài tháng, cả hai quyết định đăng ký kết hôn. “ Tôi quen anh trong một lần đi diễn. Ban đầu xưng hô chị em vì anh kém tôi 5 tuổi, nhưng từ khi hẹn hò, tôi gọi Ryan là anh để thể hiện sự tôn trọng và sẵn sàng đặt cái tôi xuống, vun đắp mối quan hệ ”, Lộ Lộ chia sẻ.

Ca sĩ cũng tiết lộ dự định tiếp tục học thêm sau đám cưới, nhưng được ông xã khuyên tập trung phát triển công việc hiện tại và đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời.








