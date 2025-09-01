Ba cảng biển Việt Nam lọt Top 50 cảng container lớn nhất thế giới

Theo báo cáo mới nhất của Công ty tư vấn vận tải biển DynaLiners (Hà Lan), cảng biển thành phố Hồ Chí Minh hiện đứng vị trí 22 thế giới với sản lượng xử lý khoảng 9,1 triệu TEUs trong năm 2023. Cảng Hải Phòng đạt 7,1 triệu TEUs, xếp hạng 30. Ngay sau đó là cụm cảng Cái Mép với gần 7 triệu TEUs, đứng thứ 31. Đặc biệt, Cái Mép còn nằm trong nhóm cảng có tốc độ tăng trưởng vượt 25%, một chỉ số thể hiện tiềm năng mở rộng mạnh mẽ trong tương lai.

Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh hiện đứng vị trí 22 thế giới.

DynaLiners Millionaires đồng thời xếp Việt Nam ở vị trí thứ 6 trong danh sách các quốc gia có hệ thống cảng biển container lớn, với tổng sản lượng xử lý của ba cảng đạt hơn 23,2 triệu TEUs, tăng 16% so với mức 20,1 triệu TEUs của năm 2023.

Ở tầm thế giới, Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng khi xử lý hơn 300 triệu TEUs, tăng 8% so với năm trước, nhờ các cảng khổng lồ như Thượng Hải, Thâm Quyến hay Quảng Châu. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 55,5 triệu TEUs, tiếp đến là Singapore (41,1 triệu TEUs), Hàn Quốc (30 triệu TEUs) và Malaysia (29,4 triệu TEUs).

Việc ba cảng lớn của Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm 50 cảng container hàng đầu thế giới không phải lần đầu tiên. Trước đó, vào năm 2022, Lloyd's List (Anh) từng công bố bảng xếp hạng 100 cảng container lớn nhất toàn cầu, trong đó cảng biển tp Hồ Chí Minh đứng thứ 22 với sản lượng 7,9 triệu TEUs, cảng Hải Phòng đứng thứ 28 và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải giữ vị trí 32. Những kết quả này cho thấy sự phát triển ổn định của hệ thống cảng biển Việt Nam, bất chấp giai đoạn khó khăn của nền kinh tế sau đại dịch.

Theo Bộ Xây dựng, hơn 90% hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện được vận chuyển bằng đường biển. Hệ thống cảng trong nước đã có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn nhất thế giới và thu hút hơn 40 hãng tàu quốc tế hoạt động. Tính đến năm 2023, đội tàu biển Việt Nam có 1.447 tàu, trong đó 1.015 tàu vận tải, với tổng trọng tải đạt 10,7 triệu DWT. Đội tàu Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 27 toàn cầu, với tuổi trung bình 15,5 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam còn sở hữu đội tàu mang cờ nước ngoài có tổng trọng tải 2,5 triệu DWT, góp phần mở rộng năng lực vận tải quốc tế.

Hiện đội tàu Việt Nam đảm nhận 100% sản lượng vận tải nội địa và khoảng 6 – 8% thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, ngành hàng hải cũng góp phần quan trọng cho du lịch, khi hàng năm các cảng biển trong nước đón hàng ngàn chuyến tàu khách quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng lưu ý rằng cơ cấu đội tàu vẫn chưa hợp lý, khi tỷ lệ tàu tổng hợp còn cao, trọng tải nhỏ chiếm ưu thế. Đây là thách thức cần khắc phục để hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục phát triển và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng sôi động, sự hiện diện của ba cảng biển Việt Nam trong Top 50 cảng container lớn nhất thế giới được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế và mở ra cơ hội thu hút thêm nhiều hãng tàu lớn trong tương lai.