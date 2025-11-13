Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà cụ U70 ở Phú Thọ được thông báo có "hồ sơ nợ xấu", chuẩn bị chuyển khoản 40 triệu để giải quyết thì công an xã kịp ngăn lại

13-11-2025 - 21:42 PM | Smart Money

Bưu điện Yên Thủy phối hợp với lực lượng công an xã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.

Bưu điện Yên Thủy phối hợp với lực lượng công an xã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.

Bưu điện Văn hóa xã và Công an xã Yên Trị (Phú Thọ) vừa kịp thời ngăn chặn một bà cụ chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo.

Theo Báo Phú Thọ, ngày 11/11, tại Bưu điện Văn hóa xã Yên Trị (Bưu điện khu vực Yên Thủy, Phú Thọ), chị Bùi Thị Thùy – nhân viên giao dịch – đã phát hiện và kịp thời phối hợp với Công an xã Yên Trị ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Trong quá trình giao dịch, chị Thùy phát hiện bà B.T.X (sinh năm 1953, trú tại xóm Ao Hay, xã Yên Trị) có biểu hiện lo lắng khi muốn chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản người lạ. Nghi ngờ bà X bị lừa đảo, chị Thùy đã báo cáo lãnh đạo Bưu điện khu vực Yên Thủy. Nhận được tin, bà Bùi Trúc Linh – Giám đốc Bưu điện khu vực Yên Thủy – lập tức liên hệ Công an xã Yên Trị phối hợp xác minh.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, kịp thời làm công tác tư tưởng, giải thích và giúp bà X nhận ra thủ đoạn lừa đảo. Nhờ vậy, giao dịch đã được dừng lại, số tiền được bảo toàn.

Theo bà Linh, trước đó bà X nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo bà "có hồ sơ nợ xấu" liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền để "giải quyết". Quá lo sợ, bà X đã vay mượn 40 triệu đồng chuẩn bị chuyển cho đối tượng.

Trước đó, tháng 10/2024, Bưu điện khu vực Yên Thủy cũng từng phát hiện và ngăn chặn thành công vụ việc tương tự tại quầy giao dịch Bưu điện huyện, khi một khách hàng liên tục chuyển tiền theo hướng dẫn "vay online" giả mạo.

Những vụ việc trên cho thấy sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ bưu điện trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo qua mạng, đồng thời là lời cảnh báo tới người dân: cần thận trọng khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Linh San (TH)

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 10 cây vàng, gửi giữ hộ tại ngân hàng mất bao nhiêu phí?

Có 10 cây vàng, gửi giữ hộ tại ngân hàng mất bao nhiêu phí? Nổi bật

Techcombank khuyến cáo: Khách hàng không chuyển tiền vào các tài khoản doanh nghiệp sau

Techcombank khuyến cáo: Khách hàng không chuyển tiền vào các tài khoản doanh nghiệp sau Nổi bật

"Ông lớn" Vietcombank tăng lãi suất của hàng loạt dòng thẻ

"Ông lớn" Vietcombank tăng lãi suất của hàng loạt dòng thẻ

16:19 , 13/11/2025
Một cô gái sinh năm 2002 đã phải báo công an sau khi thực hiện chuyển khoản 100 triệu đồng

Một cô gái sinh năm 2002 đã phải báo công an sau khi thực hiện chuyển khoản 100 triệu đồng

14:59 , 13/11/2025
Kỳ lạ phòng giao dịch vắng vẻ nhưng dày đặc camera an ninh, nhân viên ngân hàng chưa một lần đi làm muộn, vui vẻ làm việc liên tục

Kỳ lạ phòng giao dịch vắng vẻ nhưng dày đặc camera an ninh, nhân viên ngân hàng chưa một lần đi làm muộn, vui vẻ làm việc liên tục

14:31 , 13/11/2025
BIDV phát cảnh báo nóng đến khách hàng trên cả nước

BIDV phát cảnh báo nóng đến khách hàng trên cả nước

13:42 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên