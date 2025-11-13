Bà cụ U70 ở Phú Thọ được thông báo có "hồ sơ nợ xấu", chuẩn bị chuyển khoản 40 triệu để giải quyết thì công an xã kịp ngăn lại

Theo Báo Phú Thọ, ngày 11/11, tại Bưu điện Văn hóa xã Yên Trị (Bưu điện khu vực Yên Thủy, Phú Thọ), chị Bùi Thị Thùy – nhân viên giao dịch – đã phát hiện và kịp thời phối hợp với Công an xã Yên Trị ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Trong quá trình giao dịch, chị Thùy phát hiện bà B.T.X (sinh năm 1953, trú tại xóm Ao Hay, xã Yên Trị) có biểu hiện lo lắng khi muốn chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản người lạ. Nghi ngờ bà X bị lừa đảo, chị Thùy đã báo cáo lãnh đạo Bưu điện khu vực Yên Thủy. Nhận được tin, bà Bùi Trúc Linh – Giám đốc Bưu điện khu vực Yên Thủy – lập tức liên hệ Công an xã Yên Trị phối hợp xác minh.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, kịp thời làm công tác tư tưởng, giải thích và giúp bà X nhận ra thủ đoạn lừa đảo. Nhờ vậy, giao dịch đã được dừng lại, số tiền được bảo toàn.

Theo bà Linh, trước đó bà X nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo bà "có hồ sơ nợ xấu" liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền để "giải quyết". Quá lo sợ, bà X đã vay mượn 40 triệu đồng chuẩn bị chuyển cho đối tượng.

Trước đó, tháng 10/2024, Bưu điện khu vực Yên Thủy cũng từng phát hiện và ngăn chặn thành công vụ việc tương tự tại quầy giao dịch Bưu điện huyện, khi một khách hàng liên tục chuyển tiền theo hướng dẫn "vay online" giả mạo.

Những vụ việc trên cho thấy sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ bưu điện trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo qua mạng, đồng thời là lời cảnh báo tới người dân: cần thận trọng khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.