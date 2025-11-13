"Ông lớn" Vietcombank tăng lãi suất của hàng loạt dòng thẻ

Vietcombank vừa thông báo về việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế từ ngày 20/11/2025. Từ ngày 20/11/2025, Vietcombank sẽ điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cụ thể như sau:

Đối với khách hàng cá nhân:

- Thẻ tín dụng hạng chuẩn: Lãi suất tăng từ 18%/năm lên 22%/năm.

- Thẻ tín dụng hạng vàng: Lãi suất tăng từ 17%/năm lên 21%/năm.

- Thẻ tín dụng Platinum/Word: Lãi suất tăng từ 15%/năm lên 19,5%/năm.

- Thẻ tín dụng Signature/Infinite: Lãi suất tăng từ 15%/năm lên 18%/năm.

Đối với khách hàng SME:

- Thẻ tín dụng Platinum: Lãi suất tăng từ 15%/năm lên 19,5%/năm.

Về phí thường niên, Vietcombank tiếp tục duy trì dải phí rộng, tùy thuộc vào từng hạng thẻ và đặc điểm người dùng. Nhóm thẻ cao cấp nhất như Visa Infinite có mức phí thường niên lên tới 30 triệu đồng mỗi năm, đồng thời được miễn phí hoàn toàn nếu chủ thẻ thuộc phân hạng Priority Kim cương Elite.

Các dòng thẻ Visa Signature có mức phí 3 triệu đồng/năm và cũng được miễn cho khách hàng Priority. Với các phân khúc trung cấp như Visa Platinum, Mastercard World, JCB Platinum hay American Express Cashplus, mức phí thường niên của thẻ chính là 800.000 đồng mỗi năm, thẻ phụ là 500.000 đồng.

Đối với các dòng thẻ phổ thông hơn như Visa, Mastercard hoặc JCB hạng chuẩn, phí thường niên thấp hơn đáng kể, ở mức 200.000 đồng cho thẻ chính và 100.000 đồng với thẻ phụ. Một số dòng thẻ đồng thương hiệu hoặc đặc thù như Saigon Centre – Takashimaya được miễn phí năm đầu tiên, sau đó áp dụng phí 100.000–200.000 đồng tùy hạng.