Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông lớn" Vietcombank tăng lãi suất của hàng loạt dòng thẻ

13-11-2025 - 16:19 PM | Smart Money

"Ông lớn" Vietcombank tăng lãi suất của hàng loạt dòng thẻ

Mức lãi suất mới của thẻ tín dụng áp dụng từ ngày 20/11/2025.

Vietcombank vừa thông báo về việc điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế từ ngày 20/11/2025. Từ ngày 20/11/2025, Vietcombank sẽ điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cụ thể như sau:

Đối với khách hàng cá nhân: 

- Thẻ tín dụng hạng chuẩn: Lãi suất tăng từ 18%/năm lên 22%/năm. 

- Thẻ tín dụng hạng vàng: Lãi suất tăng từ 17%/năm lên 21%/năm. 

- Thẻ tín dụng Platinum/Word: Lãi suất tăng từ 15%/năm lên 19,5%/năm. 

- Thẻ tín dụng Signature/Infinite: Lãi suất tăng từ 15%/năm lên 18%/năm. 

Đối với khách hàng SME: 

- Thẻ tín dụng Platinum: Lãi suất tăng từ 15%/năm lên 19,5%/năm.

"Ông lớn" Vietcombank tăng lãi suất của hàng loạt dòng thẻ- Ảnh 1.

Về phí thường niên, Vietcombank tiếp tục duy trì dải phí rộng, tùy thuộc vào từng hạng thẻ và đặc điểm người dùng. Nhóm thẻ cao cấp nhất như Visa Infinite có mức phí thường niên lên tới 30 triệu đồng mỗi năm, đồng thời được miễn phí hoàn toàn nếu chủ thẻ thuộc phân hạng Priority Kim cương Elite. 

Các dòng thẻ Visa Signature có mức phí 3 triệu đồng/năm và cũng được miễn cho khách hàng Priority. Với các phân khúc trung cấp như Visa Platinum, Mastercard World, JCB Platinum hay American Express Cashplus, mức phí thường niên của thẻ chính là 800.000 đồng mỗi năm, thẻ phụ là 500.000 đồng. 

Đối với các dòng thẻ phổ thông hơn như Visa, Mastercard hoặc JCB hạng chuẩn, phí thường niên thấp hơn đáng kể, ở mức 200.000 đồng cho thẻ chính và 100.000 đồng với thẻ phụ. Một số dòng thẻ đồng thương hiệu hoặc đặc thù như Saigon Centre – Takashimaya được miễn phí năm đầu tiên, sau đó áp dụng phí 100.000–200.000 đồng tùy hạng.

 

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có 10 cây vàng, gửi giữ hộ tại ngân hàng mất bao nhiêu phí?

Có 10 cây vàng, gửi giữ hộ tại ngân hàng mất bao nhiêu phí? Nổi bật

Techcombank khuyến cáo: Khách hàng không chuyển tiền vào các tài khoản doanh nghiệp sau

Techcombank khuyến cáo: Khách hàng không chuyển tiền vào các tài khoản doanh nghiệp sau Nổi bật

Một cô gái sinh năm 2002 đã phải báo công an sau khi thực hiện chuyển khoản 100 triệu đồng

Một cô gái sinh năm 2002 đã phải báo công an sau khi thực hiện chuyển khoản 100 triệu đồng

14:59 , 13/11/2025
Kỳ lạ phòng giao dịch vắng vẻ nhưng dày đặc camera an ninh, nhân viên ngân hàng chưa một lần đi làm muộn, vui vẻ làm việc liên tục

Kỳ lạ phòng giao dịch vắng vẻ nhưng dày đặc camera an ninh, nhân viên ngân hàng chưa một lần đi làm muộn, vui vẻ làm việc liên tục

14:31 , 13/11/2025
BIDV phát cảnh báo nóng đến khách hàng trên cả nước

BIDV phát cảnh báo nóng đến khách hàng trên cả nước

13:42 , 13/11/2025
'Vợ chồng tôi bán 3 lượng vàng để mua ô tô – giờ xe bỏ không, giá vàng thì tăng gấp đôi'

'Vợ chồng tôi bán 3 lượng vàng để mua ô tô – giờ xe bỏ không, giá vàng thì tăng gấp đôi'

11:29 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên