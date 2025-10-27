Bà Lê Nữ Thùy Dương - “Bông Hồng Vàng” 2025 và hành trình cùng KN Holdings

Lễ vinh danh 98 nhân vật nữ doanh nhân xuất sắc toàn quốc do VCCI chỉ đạo, Đại sứ quán Anh - Bắc Ireland, UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp tổ chức. Danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng" nhằm động viên và thúc đẩy đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bà Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh "Bông Hồng Vàng 2025" như một sự ghi nhận toàn diện cho những đóng góp của bà trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bà, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm quốc tế của người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Bản lĩnh được trui rèn giữa khủng hoảng kinh tế

Sau khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại Úc, năm 1997, bà Lê Nữ Thùy Dương trở về Việt Nam đúng vào thời điểm doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính khu vực. Đồng hành cùng ba mẹ - Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm và Anh hùng Lao động Trần Cẩm Nhung, bà đã cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, trực tiếp tham gia tái cấu trúc vận hành, củng cố hệ thống quản trị và tài chính, đồng thời kiên cường cùng gia đình chèo lái doanh nghiệp vượt qua sóng gió tại thời điểm đó.

Những năm tháng ấy đã tôi luyện nên bản lĩnh và tư duy lãnh đạo của bà: thực tế, bền bỉ và luôn hướng đến giá trị dài lâu. Không chỉ học từ môi trường quốc tế, bà học từ chính ba mẹ mình - những doanh nhân luôn lấy lợi ích đất nước và phụng sự cộng đồng làm sứ mệnh phát triển.

Gần ba thập kỷ cùng dẫn dắt KN Holdings, bà Lê Nữ Thùy Dương góp phần quan trọng trong những bước chuyển chiến lược, định hình KN Holdings như một tập đoàn đa ngành bền vững, hoạt động trong 5 lĩnh vực cốt lõi: bất động sản, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp - logistics, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Chiến lược đa ngành của bà giúp KN Holdings không ngừng mở rộng hệ sinh thái - nơi mỗi lĩnh vực vừa hỗ trợ, vừa cân bằng lẫn nhau, giúp doanh nghiệp vững vàng trước mọi chu kỳ kinh tế.

Uy tín là kim chỉ nam

Với quan điểm kinh doanh lấy uy tín làm kim chỉ nam, bà Lê Nữ Thùy Dương kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, luôn gắn kết lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội và giá trị đạo đức trong từng quyết sách.

Trong hợp tác, bà và KN Holdings luôn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá là đối tác đồng hành tin cậy, bởi sự nhất quán trong cam kết, rõ ràng trong mục tiêu và bền bỉ trong cách triển khai. Cũng chính nhờ triết lý ấy, KN Holdings đã trở thành đối tác phát triển chiến lược của nhiều tên tuổi quốc tế như Capitaland, Keppel Land (Singapore) và Maeda (Nhật Bản) - cùng kiến tạo hàng loạt dự án nhà ở cao cấp biểu tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suite, Define, …

Phối cảnh siêu đô thị biển CaraWorld Cam Ranh

Không dừng lại ở bất động sản đô thị, bà cùng HĐQT Tập đoàn KN Holdings mở rộng tầm nhìn kiến tạo các dự án quy mô lớn, đồng bộ và bền vững. Từ siêu đô thị biển CaraWorld gần 800ha tại Bãi Dài, Thành phố Cam Ranh, đến 3 nhà máy điện mặt trời đã đi vào hoạt động ổn định tại tỉnh Khánh Hoà, hay 2 khu công nghiệp Nam Long Thành và Đông Long Thành (giai đoạn 1 mỗi khu 1.000ha) tại Đồng Nai - mọi dự án đều mang dấu ấn của tư duy phát triển hiện đại, ứng dụng công nghệ và hướng đến mục tiêu tăng trưởng hài hòa với môi trường.

Những dự án thiện nguyện mang tinh thần phụng hiến

Nếu bản lĩnh là nền móng giúp bà đứng vững giữa sóng gió thương trường, thì tinh thần phụng sự chính là ngọn lửa giữ cho hành trình ấy luôn bền bỉ và tỏa sáng. Với bà Lê Nữ Thùy Dương, phụng sự xã hội không phải là nghĩa vụ, mà là sứ mệnh. Trong suốt nhiều năm qua, bà cùng gia đình và KN Holdings đã đóng góp hơn 2.900 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội trên năm lĩnh vực trọng tâm: y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ thiên tai.

Bà Lê Nữ Thùy Dương trao bảng biểu trưng ủng hộ 180 tỷ đồng cho chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên toàn quốc

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Tập đoàn đã ủng hộ hơn 600 tỷ đồng cho tuyến đầu chống dịch. Năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, KN Holdings tiếp tục đóng góp 180 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Bà cũng là một trong số ít người Việt Nam đóng góp cá nhân 3 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu phòng chống bệnh lao, nâng tổng ngân sách hỗ trợ Việt Nam lên 13,5 triệu USD khi kết hợp cùng Quỹ Bill & Melinda Gates và Chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, bà là người tiên phong lan tỏa tinh thần thiện nguyện gắn với phát triển bền vững thông qua các chương trình như "Nhà vệ sinh cho em" - phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng hơn 100 công trình vùng cao giai đoạn 2023–2025, hay giải golf "Vì Trường Sa thân yêu - Swing for Trường Sa" năm 2019, kêu gọi được hơn 136 tỷ đồng hỗ trợ quân và dân nơi đảo xa, trong đó riêng bà ủng hộ 12 tỷ đồng cho công trình "Biển ngọt Trường Sa" - một sáng kiến giàu tính nhân văn, mang nước ngọt đến với đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Dấu ấn cống hiến và ghi nhận xứng đáng

Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành VCCI khóa VII và thành viên Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, bà Lê Nữ Thùy Dương luôn tích cực tham mưu, đóng góp ý kiến chính sách, góp phần xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhận xét: "Bà Lê Nữ Thùy Dương là một trong những nữ doanh nhân năng động, trách nhiệm, tích cực trong hoạt động của Ban Chấp hành nói riêng và VCCI nói chung, đặc biệt trong công tác góp ý chính sách, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và doanh nhân."

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng hàng loạt phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất (2023), hạng Nhì (2021), hạng Ba (2017), cùng danh hiệu "Nhà quản lý tiêu biểu Việt Nam – ASEAN" (2020) và nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương.