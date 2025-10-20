Ba nền tảng kiến tạo không gian sống cho 'Kỷ nguyên sống lành'

Một không gian sống cơ bản chỉ cần đủ nước, không khí và ánh sáng. Trong kỷ nguyên phát triển hiện nay, những nền tảng cơ bản này sẽ được nâng tầm cao hơn, vừa giữ năng lượng sống bất tận từ tự nhiên lại vừa phát huy tất cả ưu điểm của các giá trị kiến tạo.

Nâng tầm nền tảng cơ bản, kiến tạo không gian sống bền vững

Nếu ánh sáng, không khí và nước là ba yếu tố nuôi dưỡng thể chất, thì sự kết nối giữa con người và thiên nhiên chính là nền tảng cho sức khỏe tinh thần – yếu tố quyết định chất lượng sống bền vững. Từ nhận thức đó, Thiết kế Sinh học (Biophilic Design) đang trở thành ngôn ngữ chủ đạo của kiến trúc hiện đại.

Xu hướng kiến trúc này đưa con người trở lại mối giao hòa tự nhiên, bằng cách tổ chức không gian để ánh sáng, không khí và nước trở thành những "nguồn sống" năng động trong ngôi nhà.

Ánh sáng được dẫn dắt tự nhiên qua hệ cửa kính lớn và giếng trời, giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học tự nhiên. Không khí trong lành được lưu thông nhờ cấu trúc thông gió chéo, kết hợp mảng xanh điều hòa vi khí hậu. Nước được thể hiện qua hồ cảnh quan, suối nhân tạo, hơi ẩm cân bằng trong không gian, mang lại cảm giác thư thái và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Khoa học đã chứng minh, việc sống trong không gian được bao bọc bởi yếu tố tự nhiên giúp hạ huyết áp, giảm stress và tăng khả năng tập trung. Khi ngôi nhà không chỉ để trú ngụ mà còn biết "thở", biết lắng nghe và tương tác với cư dân, đó chính là điểm khởi đầu của một không gian sống bền vững – nơi sức khỏe thể chất và tinh thần cùng được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Alluvia City - Quy hoạch hướng về Thiết kế Sinh học

Alluvia City chính là minh chứng cho sự thành công trong ứng dụng Thiết kế Sinh học để quy hoạch không gian sống mà ở đó, năng lượng sống từ tự nhiên và kiến tạo được nuôi dưỡng và phát triển bền vững.

Thành phố sinh thái khoáng nóng bên bờ sông Hồng tận dụng và tôn vinh những món quà vô giá của tự nhiên. Nằm bên dòng sông Hồng, Alluvia City được ban tặng nguồn gió sông trong lành quanh năm, trở thành một cỗ máy thanh lọc không khí tự nhiên khổng lồ, giúp giảm nhiệt độ nền tự nhiên xuống 2-3 độ C.

Kiến trúc thông minh của dự án tối ưu hóa lợi thế này. Các tòa nhà được thiết kế đón trọn luồng gió mát, đảm bảo mọi căn hộ và biệt thự đều thông thoáng, mang lại không gian sống an lành cho cư dân.

Toàn cảnh bến du thuyền tại Alluvia City.

Yếu tố "phù sa" không chỉ gợi nhắc về một vùng đất trù phú, mà còn là cảm hứng cho một không gian sống xanh mướt, nơi thiên nhiên được ươm mầm và phát triển. Thiết kế sinh học được áp dụng triệt để. Chủ đầu tư chỉ sử dụng 16% quỹ đất trên tổng hơn 198 ha cho xây dựng. Toàn bộ dự án trông như một công viên khổng lồ, nơi cây xanh và mặt nước (chiếm tới 20% tổng diện tích) hiện diện trong từng hơi thở, giúp cư dân kết nối với thiên nhiên một cách tự nhiên nhất.

Đặc biệt, Alluvia City sở hữu lợi thế khác biệt đó là nguồn khoáng nóng tự nhiên. Điều này nâng tầm yếu tố "nước" lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Thay vì chỉ là nước sạch, cư dân tại đây được tận hưởng liệu pháp thủy trị liệu đắt giá mỗi ngày. Khoáng nóng quanh mức nhiệt 38,5 độ C không chỉ giúp thư giãn cơ thể, giảm căng thẳng mà còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và làm đẹp da. Đây chính là yếu tố "chủ động" chăm sóc sức khỏe đỉnh cao, biến nơi ở thành một trung tâm trị liệu mà không phải đi xa và tốn nhiều thời gian.

Màu xanh của nước và cây cối phủ khắp không gian sống ở Alluvia City

Tất cả những ưu điểm này, từ gió sông, phù sa, khoáng nóng cho đến thiết kế thông minh, không chỉ tạo nên những ngôi nhà riêng lẻ. Chúng cùng nhau kiến tạo một bất động sản nghỉ dưỡng toàn diện, một cộng đồng bền vững, một hệ sinh thái wellness hoàn chỉnh, nơi sức khỏe của mỗi cư dân được trân trọng và dưỡng nuôi mỗi ngày.

Thông tin về Alluvia City – Thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng

Tọa lạc tại Văn Giang, Hưng Yên, cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 30 phút đi xe, Alluvia City được quy hoạch trên quy mô khoảng 198,3 ha, với mật độ xây dựng chỉ 16% và hơn 20% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước.

Dự án sở hữu hồ trung tâm rộng 11,2 ha, hai trung tâm khoáng nóng tự nhiên 38,5°C, quy mô 3.000 – 4.000 khách/ngày chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cư dân cũng như du khách.

Bên cạnh đó, Alluvia City ứng dụng mô hình thành phố bọt biển để xây dựng hệ thống công viên bán ngập, kè mềm và hồ điều hòa, giúp điều tiết vi khí hậu và chống các tác động của biến đổi khí hậu.

Sáu phân khu chính của Alluvia City được kiến tạo dựa trên thiết kế sinh học (Biophilic Design), khai thác tối đa ánh sáng, gió sông và cảnh quan tự nhiên, hình thành một không gian sống chan hòa thiên nhiên, cân bằng giữa thẩm mỹ và bền vững.