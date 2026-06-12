Ba trụ tháp chính của cầu dây văng hơn 7.300 tỷ dần lộ diện trên sông Hồng

Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành gói thầu xây lắp tại cầu Thượng Cát, cho biết hiện công trường đang tổ chức thi công theo phương án "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ. Theo ông Hùng, các mũi thi công đang tập trung vào các hạng mục như cọc khoan nhồi, bê tông trụ và đúc dầm. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, đơn vị thi công đã bố trí khu vực nghỉ ngơi cho công nhân, đồng thời điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp để bảo đảm sức khỏe người lao động nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu tiến độ.