Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BAA Training Vietnam và Bamboo Airways tiên phong trong đào tạo học viên phi công MPL

17-09-2025 - 11:30 AM | Doanh nghiệp

BAA Training Vietnam và Bamboo Airways tiên phong trong đào tạo học viên phi công MPL

Sáng 16/9/2025, tại Trung tâm đào tạo phi công BAA Training Vietnam (TP. Thủ Đức - TP.HCM), BAA Training Vietnam và Bamboo Airways đã phối hợp tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các học viên phi công MPL (Multi-Crew Pilot Licence) tại Việt Nam.

Dấu ấn tiên phong

Tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn, Giám đốc điều hành BAA Training Vietnam Vytautas Jankauskas và Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành đã cùng trao Chứng chỉ MPL, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện MPL và Quyết định tiếp nhận của Bamboo Airways cho các học viên phi công hoàn thành khóa huấn luyện.

BAA Training Vietnam và Bamboo Airways tiên phong trong đào tạo học viên phi công MPL- Ảnh 1.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Hồ Minh Tấn, cùng lãnh đạo BAA Training Vietnam và Bamboo Airways trao các chứng nhận cho học viên

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết: "Chương trình đào tạo MPL do BAA Training Vietnam và Bamboo Airways phối hợp triển khai đã được Cục hàng không phê chuẩn từ tháng 1/2023. Đây là lần đầu loại hình đào tạo này được áp dụng tại Việt Nam. Việc hoàn thành khóa đào tạo này là cột mốc quan trọng, đánh dấu phương pháp đào tạo phi công mới, phù hợp với các điều kiện khai thác và trình độ của người Việt Nam".

Thay mặt cho lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam, Phó Cục trưởng Hồ Minh Tấn gửi lời chúc mừng tới các học viên tốt nghiệp, cũng như chúc mừng BAA Training Vietnam và Bamboo Airways đã hoàn thành khóa đào tạo học viên phi công MPL ở Việt Nam, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

BAA Training Vietnam và Bamboo Airways tiên phong trong đào tạo học viên phi công MPL- Ảnh 2.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Hồ Minh Tấn phát biểu tại sự kiện

Chương trình ưu việt

Ông Vytautas Jankauskas - Giám đốc Điều hành BAA Training Vietnam chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi các học viên MPL từ chương trình hợp tác cùng Bamboo Airways đã tốt nghiệp, sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp phía trước. Chương trình MPL được thiết kế để không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn cho các học viên, mà còn giúp họ hình thành tư duy và tích lũy kinh nghiệm ngay từ đầu, qua đó có nền tảng vững chắc và sự chuẩn bị toàn diện để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không thương mại".

Đại diện cho Bamboo Airways, Tổng giám đốc Trương Phương Thành vui mừng chào đón các học viên phi công MPL tốt nghiệp. Ông cho biết trước đây, việc đào tạo các phi công Việt Nam diễn ra hoàn toàn ở nước ngoài nhưng nay, dưới sự cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam, liên kết đào tạo giữa BAA Training Vietnam và Bamboo Airways, các học viên phi công đã được huấn luyện đào tạo ngay từ trong nước.

BAA Training Vietnam và Bamboo Airways tiên phong trong đào tạo học viên phi công MPL- Ảnh 3.

Các học viên khóa MPL tại Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm cùng lãnh đạo Cục Hàng không, BAA Training Vietnam và Bamboo Airways

"Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong đưa chương trình đào tạo MPL về Việt Nam và hi vọng rằng, các học viên sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao chuyên môn để trở thành phi công chuyên nghiệp, đảm bảo các chuyến bay an toàn và hiệu quả", Tổng giám đốc Bamboo Airways nói.

Chương trình MPL do BAA Training Vietnam và Bamboo Airways phối hợp triển khai được xây dựng chủ yếu thực hành về các máy bay thương mại A320F, với phần lớn thời gian huấn luyện tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ tiếp tục huấn luyện bay thực tế (cất/hạ cánh), tích lũy 200 giờ bay thực tập tại Bamboo Airways, trước khi trở thành cơ phó của Hãng.

Thành công của khóa đào tạo MPL không chỉ là dấu ấn quan trọng với Bamboo Airways và BAA Training Vietnam mà còn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không nội địa, góp phần đảm bảo an toàn khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đây là bước đi chiến lược, thể hiện sự chủ động của Bamboo Airways trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hàng không đặc thù, nhằm tối ưu chi phí và nâng cao năng lực vận hành nội tại.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Bamboo Airways

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietnam Airlines vươn lên chiếm ngôi số 1 trong danh mục đầu tư gần 210.000 tỷ đồng của SCIC

Vietnam Airlines vươn lên chiếm ngôi số 1 trong danh mục đầu tư gần 210.000 tỷ đồng của SCIC Nổi bật

Thủ tướng: Đầu nhiệm kỳ tôi đi kiểm tra, 7, 8 doanh nghiệp làm 10km cao tốc không đâu vào đâu, nay 1 doanh nghiệp đảm nhận 30, 40km

Thủ tướng: Đầu nhiệm kỳ tôi đi kiểm tra, 7, 8 doanh nghiệp làm 10km cao tốc không đâu vào đâu, nay 1 doanh nghiệp đảm nhận 30, 40km Nổi bật

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam hầu tòa

10:15 , 17/09/2025
Lộ diện đối tác mua cổ phần Hoàng Quân Bình Thuận của Chủ tịch Trương Anh Tuấn

Lộ diện đối tác mua cổ phần Hoàng Quân Bình Thuận của Chủ tịch Trương Anh Tuấn

09:41 , 17/09/2025
Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ IPO, tối đa 30 triệu cổ phiếu bán giá không thấp hơn 11.887 đồng/cp

Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ IPO, tối đa 30 triệu cổ phiếu bán giá không thấp hơn 11.887 đồng/cp

08:29 , 17/09/2025
8 tháng rực rỡ của Petrovietnam: Doanh thu 702.000 tỷ, lợi nhuận 42.100 tỷ vượt 78% kế hoạch, nhấn nút đầu tiên cho siêu dự án 12 tỷ USD

8 tháng rực rỡ của Petrovietnam: Doanh thu 702.000 tỷ, lợi nhuận 42.100 tỷ vượt 78% kế hoạch, nhấn nút đầu tiên cho siêu dự án 12 tỷ USD

08:15 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên