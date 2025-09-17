BAA Training Vietnam và Bamboo Airways tiên phong trong đào tạo học viên phi công MPL

Dấu ấn tiên phong

Tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn, Giám đốc điều hành BAA Training Vietnam Vytautas Jankauskas và Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành đã cùng trao Chứng chỉ MPL, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện MPL và Quyết định tiếp nhận của Bamboo Airways cho các học viên phi công hoàn thành khóa huấn luyện.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Hồ Minh Tấn, cùng lãnh đạo BAA Training Vietnam và Bamboo Airways trao các chứng nhận cho học viên

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết: "Chương trình đào tạo MPL do BAA Training Vietnam và Bamboo Airways phối hợp triển khai đã được Cục hàng không phê chuẩn từ tháng 1/2023. Đây là lần đầu loại hình đào tạo này được áp dụng tại Việt Nam. Việc hoàn thành khóa đào tạo này là cột mốc quan trọng, đánh dấu phương pháp đào tạo phi công mới, phù hợp với các điều kiện khai thác và trình độ của người Việt Nam".

Thay mặt cho lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam, Phó Cục trưởng Hồ Minh Tấn gửi lời chúc mừng tới các học viên tốt nghiệp, cũng như chúc mừng BAA Training Vietnam và Bamboo Airways đã hoàn thành khóa đào tạo học viên phi công MPL ở Việt Nam, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Hồ Minh Tấn phát biểu tại sự kiện

Chương trình ưu việt

Ông Vytautas Jankauskas - Giám đốc Điều hành BAA Training Vietnam chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi các học viên MPL từ chương trình hợp tác cùng Bamboo Airways đã tốt nghiệp, sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp phía trước. Chương trình MPL được thiết kế để không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn cho các học viên, mà còn giúp họ hình thành tư duy và tích lũy kinh nghiệm ngay từ đầu, qua đó có nền tảng vững chắc và sự chuẩn bị toàn diện để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không thương mại".

Đại diện cho Bamboo Airways, Tổng giám đốc Trương Phương Thành vui mừng chào đón các học viên phi công MPL tốt nghiệp. Ông cho biết trước đây, việc đào tạo các phi công Việt Nam diễn ra hoàn toàn ở nước ngoài nhưng nay, dưới sự cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam, liên kết đào tạo giữa BAA Training Vietnam và Bamboo Airways, các học viên phi công đã được huấn luyện đào tạo ngay từ trong nước.

Các học viên khóa MPL tại Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm cùng lãnh đạo Cục Hàng không, BAA Training Vietnam và Bamboo Airways

"Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong đưa chương trình đào tạo MPL về Việt Nam và hi vọng rằng, các học viên sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao chuyên môn để trở thành phi công chuyên nghiệp, đảm bảo các chuyến bay an toàn và hiệu quả", Tổng giám đốc Bamboo Airways nói.

Chương trình MPL do BAA Training Vietnam và Bamboo Airways phối hợp triển khai được xây dựng chủ yếu thực hành về các máy bay thương mại A320F, với phần lớn thời gian huấn luyện tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ tiếp tục huấn luyện bay thực tế (cất/hạ cánh), tích lũy 200 giờ bay thực tập tại Bamboo Airways, trước khi trở thành cơ phó của Hãng.

Thành công của khóa đào tạo MPL không chỉ là dấu ấn quan trọng với Bamboo Airways và BAA Training Vietnam mà còn là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không nội địa, góp phần đảm bảo an toàn khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đây là bước đi chiến lược, thể hiện sự chủ động của Bamboo Airways trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hàng không đặc thù, nhằm tối ưu chi phí và nâng cao năng lực vận hành nội tại.