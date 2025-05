Bắc Giang tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao

Sản xuất công nghiệp tăng hơn 26%

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong tháng 4/2025, sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá so cùng kỳ do ngành sản xuất linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn và có mức tăng cao, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hồng Hải và Luxshare tiếp tục duy trì sản xuất đạt công suất cao và đóng góp chính là ngành sản xuất linh kiện điện tử. Chỉ số sản xuất (IIP) 4 tháng tăng 26,75% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) 4 tháng đạt 261.342 tỷ đồng, tăng 26,35 % so cùng kỳ, đạt 31,0% kế hoạch; trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.732 tỷ đồng, bằng 36,95% cùng kỳ; kinh tế ngoài nhà nước đạt 28.297 tỷ đồng, tăng 22,62%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 231.313 tỷ đồng, tăng 29,17%.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhất là các chính sách thương mại của một số quốc gia, đối tác lớn đang có sự thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá, do đó ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu lớn. Song, kim ngạch xuất - nhập khẩu của tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì được đà tăng từ đầu năm đến nay. Giá trị xuất khẩu 4 tháng đạt 13,9 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ, bằng 22,5% kế hoạch.

UBND tỉnh Bắc Giang họp thường kỳ tháng 4

Tổng thu ngân sách nội địa tháng 4 tháng đạt 9.041 tỷ đồng, tăng 49,1%, bằng 57,2% dự toán. Có 11/16 khoản thu tăng cao hơn cùng kỳ như thu từ tiền sử dụng đất đạt 3.170 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.812,3 tỷ đồng, tăng 25,3%.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút được trên 877 triệu USD quy đổi, tăng 12,3% cùng kỳ. Trong đó cấp mới 24 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 16.158,5 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ, 12 dự án FDI với số vốn đăng ký 65,4 triệu USD, bằng 51% cùng kỳ; điều chỉnh tăng vốn 12 dự án đầu tư trong nước với số vốn bổ sung đạt 303,3 tỷ đồng, bằng 42,7% cùng kỳ và 31 dự án FDI, tổng vốn tăng thêm là 161,92 triệu USD, bằng 64,8% cùng kỳ.

Hỗ trợ doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, để duy trì và nâng hạng các Chỉ số PCI, các ngành cần quan tâm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN phát triển sản xuất; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các ngành chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực cơ bản hoàn thành trước khi sáp nhập tỉnh.

Về hỗ trợ DN tuyển dụng, xúc tiến lao động, các ngành, đơn vị cần đổi mới phương án xúc tiến lao động, đa dạng thông tin tuyên truyền trên các nền tảng thông tin xã hội, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

Sản xuất công nghiệp ở Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần rà soát, đưa ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Theo ông Oanh, tỉnh Bắc Giang tập trung cao nâng cao chất lượng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Tỉnh Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng các công trình hạ tầng khu, cụm công nghiệp tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Các sở, ngành và địa phương nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân các dự án đầu tư công, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn người dân chăm sóc vải thiều bảo đảm chất lượng, yêu cầu, tiêu chuẩn thị trường xuất khẩu và các loại cây ăn quả khác.

Các sở, ngành tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh rà soát, khảo sát, đánh giá các chính sách của 2 tỉnh, thống nhất đề xuất phương án triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế khi sáp nhập 2 tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt các điều kiện tổ chức tốt các kỳ thi cuối năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025; đồng thời đẩy nhanh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công sửa chữa, xây mới nhà ở, đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2025.

Ông Oanh yêu cầu thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Đặc biệt, tập trung cao giải quyết các vụ, việc đông người, phức tạp, đảm bảo ổn định tình hình, tập trung phát triển KT-XH.