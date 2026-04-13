Bắc Ninh đón thêm khu đô thị thương mại sinh thái gia nhập thị trường

Bích Động Lakeside là khu đô thị thương mại - sinh thái ven sông quy mô 14,84ha, tọa lạc tại trung tâm phường Việt Yên. Dự án gồm 296 sản phẩm liền kề, shophouse và biệt thự, được quy hoạch bài bản theo định hướng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh và tiềm năng kinh doanh.

Dự án nằm ngay gần trung tâm hành chính Việt Yên, đối diện Tòa án, Chi cục thuế, BHXH, Kho bạc… Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 40-45 phút để di chuyển về Hà Nội và 10-15 phút để tiếp cận Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ). Bên cạnh đó, dự án còn nằm liền kề các khu công nghiệp lớn như Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu.

Dự án tích hợp hơn 40 tiện ích “all-in-one” như quảng trường, phố đi bộ ven sông, trường mầm non, trung tâm thương mại, công viên, khu thể thao và bãi đỗ xe…. Với mật độ xây dựng chỉ 18%, Bích Động Lakeside kiến tạo môi trường sống trong lành, cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.

Với lợi thế pháp lý minh bạch “sổ đỏ từng lô”, hiện dự án đang được Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản 5E cùng 9 đơn vị phân phối. Dự án cũng được phát triển và tư vấn pháp lý bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Reatimes Holding.