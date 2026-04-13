Bắc Ninh đón thêm khu đô thị thương mại sinh thái gia nhập thị trường

| 13-04-2026 - 16:39 PM | Bất động sản

Ngày 12/4/2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư Reatimes Holding phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản 5E (5E REAL) tổ chức Lễ khai trương Văn phòng bán hàng và giới thiệu dự án Bích Động Lakeside tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Bích Động Lakeside là khu đô thị thương mại - sinh thái ven sông quy mô 14,84ha, tọa lạc tại trung tâm phường Việt Yên. Dự án gồm 296 sản phẩm liền kề, shophouse và biệt thự, được quy hoạch bài bản theo định hướng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh và tiềm năng kinh doanh.

Dự án nằm ngay gần trung tâm hành chính Việt Yên, đối diện Tòa án, Chi cục thuế, BHXH, Kho bạc… Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 40-45 phút để di chuyển về Hà Nội và 10-15 phút để tiếp cận Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ). Bên cạnh đó, dự án còn nằm liền kề các khu công nghiệp lớn như Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu.

Dự án tích hợp hơn 40 tiện ích “all-in-one” như quảng trường, phố đi bộ ven sông, trường mầm non, trung tâm thương mại, công viên, khu thể thao và bãi đỗ xe…. Với mật độ xây dựng chỉ 18%, Bích Động Lakeside kiến tạo môi trường sống trong lành, cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên.

Với lợi thế pháp lý minh bạch “sổ đỏ từng lô”, hiện dự án đang được Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản 5E cùng 9 đơn vị phân phối. Dự án cũng được phát triển và tư vấn pháp lý bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Reatimes Holding.

PV

Nhịp Sống Thị Trường

Hạ tầng ven sông Sài Gòn: 50 năm lột xác từ bãi sình lầy thành mặt tiền hiện đại nhất khu vực

Việt Nam sẽ có "siêu thành phố" trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng, cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á

6 khu tái định cư Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh triển khai ra sao?

