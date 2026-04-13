Nguyên giám đốc khai thác rừng trái phép, đơn vị quản lý “quên” báo cáo

Ngày 13-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ ông Bùi Văn Thăng – nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Phù Mỹ – khai thác rừng phòng hộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Một phần diện tích cây keo bị ông Bùi Văn Thăng khai thác.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tại khoảnh 1a, tiểu khu 166 (xã Phù Mỹ Tây), lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.400 m² rừng trồng cây keo lai đã bị khai thác. Đáng chú ý, vụ việc có dấu hiệu bị che giấu.

Cụ thể, ngày 28-3, trong quá trình tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng của BQLRPH Phù Mỹ đã phát hiện và lập biên bản việc khai thác khoảng 2.000 m² rừng trồng tại khu vực này. Tuy nhiên, đơn vị này không báo cáo vụ việc cho cơ quan kiểm lâm để phối hợp xử lý theo quy định.

Diện tích rừng nói trên có nguồn gốc từ Dự án 661 trồng rừng phòng hộ bằng vốn ngân sách nhà nước từ năm 1996.

Qua nhiều lần giao khoán cho người dân nhưng không hiệu quả, đến năm 2012, BQLRPH Phù Mỹ tiếp tục ký hợp đồng giao khoán cho ông Đinh Bá Trang quản lý, bảo vệ.

Kết quả xác minh cho thấy ông Trang chỉ đứng tên hợp đồng, còn ông Bùi Văn Thăng là người trực tiếp quản lý, đầu tư trồng rừng, khai thác và hưởng lợi.

Đến năm 2020, ông Trang đề nghị trả lại diện tích rừng nhưng không được thanh lý hợp đồng theo quy định.

Cơ quan kiểm lâm nhận định việc ông Thăng tự ý khai thác rừng phòng hộ là vi phạm quy định pháp luật. Đồng thời, việc BQLRPH Phù Mỹ không báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thậm chí che giấu sai phạm.

Hiện Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ đang tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.