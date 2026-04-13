Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một công trình vừa giành giải thưởng kỹ thuật danh giá nhất thế giới, vừa lập kỷ lục Guinness, có thể phun lửa, phun nước giữa đô thị

Khánh thành năm 2013 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, Cầu Rồng (Đà Nẵng) không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà còn là biểu tượng đô thị mang tầm quốc tế. Sở hữu thân rồng thép dài 666m cùng khả năng phun lửa, phun nước hiếm có, công trình này đã góp phần quan trọng trong việc đưa Đà Nẵng lên bản đồ du lịch và kiến trúc thế giới.

Đáng chú ý, ngày 30/4/2014, Cầu Rồng được vinh danh là một trong 8 công trình và dự án xuất sắc nhất toàn cầu, nhận Giải thưởng lớn tại lễ trao Giải thưởng Kỹ thuật Xuất sắc (EEA) diễn ra tại Thủ đô Washington (Mỹ). Đây được xem là giải thưởng danh giá hàng đầu của ngành kỹ thuật thế giới.

Bên cạnh đó, công trình còn ghi dấu với hàng loạt giải thưởng quốc tế như: Kỷ lục Guinness Thế giới cho danh hiệu “con rồng thép lớn nhất”; giải World Design Awards các năm 2013–2014 ở hạng mục công trình có thiết kế ánh sáng đẹp nhất; lọt Top 20 cây cầu đẹp nhất thế giới do CNN bình chọn vào tháng 7/2014.

Nằm vắt qua sông Hàn – trục cảnh quan trung tâm của Đà Nẵng, Cầu Rồng có chiều dài 666m, rộng 37,5m với 6 làn xe, kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Đà Nẵng với bãi biển Mỹ Khê.

Tuy nhiên, giá trị của công trình không dừng lại ở vai trò hạ tầng thuần túy. Điểm khác biệt mang tính “định danh” nằm ở thiết kế kiến trúc, khi toàn bộ cây cầu được tạo hình như một con rồng uốn lượn vươn ra biển lớn. Theo nhiều tài liệu quốc tế, đây là cây cầu thép hình rồng lớn nhất thế giới – một thiết kế gần như không có tiền lệ trong hệ thống cầu đô thị toàn cầu.

Thân cầu được cấu thành từ kết cấu thép quy mô lớn, vừa đảm bảo khả năng chịu lực, vừa cho phép tạo hình mềm mại, một yếu tố vốn rất khó đạt được trong kỹ thuật cầu truyền thống. Sự kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và ngôn ngữ tạo hình biểu tượng đã đưa Cầu Rồng trở thành một trong những công trình hiếm hoi vượt ra khỏi khuôn khổ của một cây cầu thông thường.

Không dừng lại ở yếu tố hình khối, công trình còn được tích hợp hệ thống trình diễn công nghệ cao, biến Cầu Rồng thành một “thực thể sống” giữa lòng đô thị. Vào các tối cuối tuần và dịp lễ, đầu rồng có thể phun lửa và phun nước theo kịch bản lập trình sẵn. Đây là một tính năng hiếm gặp trên thế giới, đòi hỏi sự kết hợp giữa cơ khí, điều khiển tự động và hiệu ứng thị giác.

Song song với đó, hệ thống hơn 2.500 đèn LED được lắp đặt dọc thân cầu cho phép thay đổi màu sắc linh hoạt, tạo nên các màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn. Khi kết hợp với những sự kiện như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Cầu Rồng trở thành một “sân khấu mở” ngoài trời, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách.

Không chỉ gây ấn tượng về kỹ thuật và công nghệ, thiết kế của Cầu Rồng còn chứa đựng tầng ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Hình tượng rồng được lấy cảm hứng từ rồng thời Lý, biểu trưng cho sự thịnh vượng và khát vọng vươn lên trong văn hóa Việt Nam. Phần đuôi rồng tạo hình hoa sen, quốc hoa, góp phần hoàn thiện một ngôn ngữ biểu tượng mang đậm bản sắc dân tộc trong một công trình hạ tầng hiện đại.