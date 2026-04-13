Toàn cảnh tiến độ 'siêu dự án' cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng
Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn (Hà Nội) với tổng mức đầu tư gần 19.830 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công then chốt. Tại các hạng mục trọng điểm trên sông và khu vực giải phóng mặt bằng phường Hồng Hà, không khí lao động đang diễn ra khẩn trương ngày đêm nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4.
Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội) có tổng chiều dài khoảng 5,15 km, tổng mức đầu tư gần 19.830 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Cầu chính là cầu dây văng rộng 43 m, nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m; đường dẫn phía Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội) rộng 48 m, phía Đông Anh (đường Trường Sa) rộng 60 m, kết nối đồng bộ với các nút giao, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật.
Thời gian này, hệ thống sà lan, trạm trộn và máy móc thiết bị hạng nặng được huy động tối đa ra công trường. Nhịp độ vận chuyển vật liệu như cát, đá, xi măng diễn ra liên tục trên mặt sông để phục vụ thi công.
Các trụ P37 và P38 là hạng mục đặc biệt quan trọng, sử dụng công nghệ cọc khoan nhồi đường kính 2,5 m, xuyên sâu xuống lòng sông khoảng 65 m.
Dự án cầu Tứ Liên kết nối từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa với tổng chiều dài khoảng 5,15 km.
Tại ngõ 310 phố Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội), hoạt động thu dọn mặt bằng diễn ra khẩn trương. Người dân, hộ kinh doanh tất bật vận chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng theo tiến độ. Nhiều công trình đã phá dỡ và tháo dỡ, cải tạo lại phần cổng chính.
Với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, đến nay phường Hồng Hà đã bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung cao độ để giải quyết các nút thắt cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). "Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/4. Với các khu vực còn lại, phường đang phối hợp chặt chẽ với Ban Giao thông và nhà thầu để đảm bảo không để xảy ra tình trạng nhà thầu phải chờ mặt bằng", ông Thắng nói.
Phối cảnh, vị trí thi công của dự án cầu Tứ Liên.
Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Dự án cầu Tứ Liên không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng mới của Thủ đô, với thiết kế độc đáo và hiện đại.
