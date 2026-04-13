Toàn cảnh tiến độ 'siêu dự án' cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng

Theo Trọng Tài | 13-04-2026 - 15:39 PM | Bất động sản

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn (Hà Nội) với tổng mức đầu tư gần 19.830 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công then chốt. Tại các hạng mục trọng điểm trên sông và khu vực giải phóng mặt bằng phường Hồng Hà, không khí lao động đang diễn ra khẩn trương ngày đêm nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội) có tổng chiều dài khoảng 5,15 km, tổng mức đầu tư gần 19.830 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cầu chính là cầu dây văng rộng 43 m, nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m; đường dẫn phía Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội) rộng 48 m, phía Đông Anh (đường Trường Sa) rộng 60 m, kết nối đồng bộ với các nút giao, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật.

Thời gian này, hệ thống sà lan, trạm trộn và máy móc thiết bị hạng nặng được huy động tối đa ra công trường. Nhịp độ vận chuyển vật liệu như cát, đá, xi măng diễn ra liên tục trên mặt sông để phục vụ thi công.

Các trụ P37 và P38 là hạng mục đặc biệt quan trọng, sử dụng công nghệ cọc khoan nhồi đường kính 2,5 m, xuyên sâu xuống lòng sông khoảng 65 m.

Dự án cầu Tứ Liên kết nối từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao đường Trường Sa với tổng chiều dài khoảng 5,15 km.

Tại ngõ 310 phố Nghi Tàm (phường Hồng Hà, Hà Nội), hoạt động thu dọn mặt bằng diễn ra khẩn trương. Người dân, hộ kinh doanh tất bật vận chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng theo tiến độ. Nhiều công trình đã phá dỡ và tháo dỡ, cải tạo lại phần cổng chính.

Với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, đến nay phường Hồng Hà đã bàn giao trên 90% diện tích mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung cao độ để giải quyết các nút thắt cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). "Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/4. Với các khu vực còn lại, phường đang phối hợp chặt chẽ với Ban Giao thông và nhà thầu để đảm bảo không để xảy ra tình trạng nhà thầu phải chờ mặt bằng", ông Thắng nói.

Phối cảnh, vị trí thi công của dự án cầu Tứ Liên.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Dự án cầu Tứ Liên không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng mới của Thủ đô, với thiết kế độc đáo và hiện đại.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hạ tầng ven sông Sài Gòn: 50 năm lột xác từ bãi sình lầy thành mặt tiền hiện đại nhất khu vực

Hạ tầng ven sông Sài Gòn: 50 năm lột xác từ bãi sình lầy thành mặt tiền hiện đại nhất khu vực Nổi bật

Việt Nam sẽ có “siêu thành phố” trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng, cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á

Việt Nam sẽ có “siêu thành phố” trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng, cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á Nổi bật

Vụ chủ dự án 88 Central 'lật kèo' sau 6 năm ôm đất: Liên tiếp thay đổi cổ đông, quyền lợi khách hàng bị bỏ rơi?

Vụ chủ dự án 88 Central 'lật kèo' sau 6 năm ôm đất: Liên tiếp thay đổi cổ đông, quyền lợi khách hàng bị bỏ rơi?

15:35 , 13/04/2026
Thiết kế tối giản hóa mà đẹp trong ngôi nhà miền Tây

Thiết kế tối giản hóa mà đẹp trong ngôi nhà miền Tây

15:03 , 13/04/2026
Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

Sạt lở nghiêm trọng ở Tây Ninh, đường 60 m sụt lún

14:50 , 13/04/2026
Động thái bất ngờ của nhà thầu tại Huế sau khi bị đề xuất chấm dứt hợp đồng

Động thái bất ngờ của nhà thầu tại Huế sau khi bị đề xuất chấm dứt hợp đồng

14:37 , 13/04/2026

