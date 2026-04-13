Dự án cấp điện cho APEC 2027 ở Phú Quốc có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu mặt bằng

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương cao độ. Hàng loạt công trình được đẩy nhanh tiến độ, bất chấp nắng nóng gay gắt, nhằm kịp phục vụ APEC 2027 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) dự kiến diễn ra vào tháng 11-2027.

Tại các công trình lưới điện gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và Phú Quốc - Nam Phú Quốc do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Nhiều phương tiện như xe ben, xe cẩu, máy đào được huy động tối đa. Dưới cái nắng gắt, công nhân vẫn bám trụ công trường, làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ.

Công nhân đang thi công tại công trình lưới điện Trạm biến áp 220kV Phú Quốc giữa thời tiết nắng nóng

Công trình thi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc

Theo EVNSPC, sau khi hoàn thành các dự án, hệ thống sẽ nâng tổng năng lực cung cấp điện của toàn Đặc khu Phú Quốc lên 315 MVA, bảo đảm cấp điện cho APEC 2027 và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, EVNSPC cùng Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam và các nhà thầu đã tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, cả 3 dự án vẫn gặp khó khăn lớn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Cụ thể, dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (tổng mức đầu tư 877,6 tỉ đồng, khởi công ngày 20-12-2025, dự kiến đóng điện tháng 11-2026) hiện còn vướng 3/13 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng.

Các công nhân thi công trạm biến áp 220kV Phú Quốc giữa thời tiết gần 40 độ

Đối với tuyến đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc dài 19,93 km (tổng vốn 934 tỉ đồng), trong đó 17,31 km là đường dây trên không và 2,62 km cáp ngầm đi qua khu vực sân bay Phú Quốc; hiện còn 7/79 vị trí trụ và một số khoảng néo chưa được bàn giao, dù dự kiến đóng điện vào tháng 4-2026.

Trong khi đó, dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc (quy mô 2x20,7km, 75 vị trí trụ, vốn 352,97 tỉ đồng) còn 43/75 vị trí chưa có mặt bằng, dự kiến đóng điện tháng 6-2026.

EVNSPC kiến nghị chính quyền địa phương đẩy nhanh chi trả bồi thường, vận động người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 4-2026 để bảo đảm tiến độ.

Hiện các nhà thầu đã sẵn sàng về nhân lực, thiết bị và vật tư. Nguyên tắc triển khai là có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, nhằm đưa các dự án về đích đúng kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thi công tại công trình đang được đẩy nhanh để kịp tiến độ APEC 2027

Vật liệu thi công ngổn ngang vì chưa thể thi công do vướng khâu giải phóng mặt bằng



