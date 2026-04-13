Dự án tiêu thoát nước được khu nhà giàu Ciputra mong đợi hiện đã đi được nửa chặng đường

Dự án kênh Thụy Phương được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến kênh có chiều dài khoảng 7,6 km, nối từ trạm bơm Thụy Phương đến cống Hoàng Quốc Việt, được chia thành hai đoạn: từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng và từ đây đi dọc các tuyến Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt.

Công trình đi qua các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha, đồng thời bổ cập nước ổn định cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 m³/giây và phục vụ tưới tiêu cho khoảng 36 ha đất nông nghiệp. Tại trạm bơm Thụy Phương, 4 tổ bơm sẽ được bố trí nhằm bảo đảm tạo dòng chảy liên tục cho toàn tuyến kênh.

Đến nay, tổng tiến độ toàn dự án đạt khoảng 50% khối lượng hợp đồng. Trong đó, tuyến Hoàng Minh Thảo đạt khoảng 60% khối lượng ép cừ và 31% thi công cống hộp; tuyến Võ Chí Công đạt 39% ép cừ, 19% lắp đặt cống đúc sẵn, đồng thời đang triển khai các hạng mục khoan kích ngầm.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính phục vụ chống ngập như trạm bơm, tuyến kênh hở và khoảng 2 km cống hộp trên phố Hoàng Minh Thảo sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026; toàn bộ các hạng mục phục vụ bổ cập nước sông Tô Lịch dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2026.

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống ngập úng trong mùa mưa năm 2026, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo tiền đề cho phát triển đô thị bền vững.

Việc hoàn thiện tuyến kênh Thụy Phương không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật trong việc kiểm soát ngập úng mà còn tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của các khu đô thị phía Tây Bắc Thủ đô. Trong đó, Ciputra - một trong những khu đô thị cao cấp với quy hoạch đồng bộ và không gian sống xanh, được xem là khu vực hưởng lợi trực tiếp khi hệ thống tiêu thoát nước được cải thiện.

Sự đồng bộ về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thoát nước, được xem là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện chất lượng môi trường sống cho cộng đồng cư dân tại đây.

Trong nhiều năm qua, tình trạng úng ngập cục bộ vào những thời điểm mưa lớn đã phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm sống của cư dân trong khu vực. Việc triển khai đồng thời dự án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn về trạm bơm Phú Thượng khởi công tháng 11/2025 do Công ty Nam Thăng Long thực hiện, với tổng mức đầu tư khoảng 178 tỷ đồng, cùng dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương đang được UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công, đã góp phần nâng cao năng lực thoát nước và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực.