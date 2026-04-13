6 khu tái định cư Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh triển khai ra sao?

Theo Hải Đường | 13-04-2026 - 16:25 PM | Bất động sản

Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km.

Ngày 13-4, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang tích cực chuẩn bị các bước sau cùng để khởi công 6 khu tái định cư phục vụ cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh.

UBND xã Mỹ Lộc công bố quyết định bồi thường khu tái định dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Người dân xã Cần Giuộc và xã Bến Lức nhận quyết định thu hồi đất và thực hiện kê khai tài sản gắn liền với đất

Việc triển khai này thực hiện theo yêu cầu sát sao từ UBND tỉnh Tây Ninh nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo đó, khoảng nửa đầu quý II-2026 sẽ khởi công trước 2 khu tái định cư tại xã Đức Huệ và xã Hòa Khánh; 4 khu còn lại tại các xã Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập sẽ được khởi công giữa và cuối quý II-2026.

Đến thời điểm hiện tại, cả 6 khu tái định cư đã hoàn tất khâu thiết kế, đang trong giai đoạn thẩm định và lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, dù đạt được một số kết quả nhưng thực tế triển khai tại một số xã vẫn còn gặp khó khăn.

Đường Tỉnh 830E đoạn qua xã Bến Lức trùng với dự án đường Vành đai 4 TPHCM đang được thi công nền hạ

Cụ thể, do hồ sơ đất đai qua các thời kỳ có nhiều sai sót, một số thửa đất chưa xác định được thông tin chủ sử dụng nên công tác liên hệ kiểm đếm, kê biên bị kéo dài.

Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km, tổng mức đầu tư dự kiến 120.413 tỉ đồng. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km, đi qua 15 xã trọng điểm.

Ở giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Khi hoàn chỉnh, tuyến đường này sẽ có 8 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành 2 bên, tạo cú hích cực lớn cho liên kết vùng.

Hiện, UBND tỉnh Tây Ninh đang tập trung chỉ đạo thực hiện 3 dự án thành phần quan trọng, gồm: Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom (24.972 tỉ đồng); 2 đoạn cao tốc nối từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước với tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng.


