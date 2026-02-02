Bắc Ninh thông tin về xử lý vi phạm tại dự án nhiệt điện hơn 22.500 tỷ

Ngày 2/2, Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết luận Thanh tra Chính phủ đối với dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang thuộc địa phận xã Cẩm Lý (trước là Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), với diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 89 ha. Mục tiêu của dự án là đầu tư sản xuất điện bằng phương pháp nhiệt điện, kinh doanh.

Quy mô dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện với công suất 650 MW, với tổng vốn đầu tư của dự án hơn 22.500 tỷ đồng . Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Cũng theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, qua quá trình thực hiện thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 389/KL-TTCP ngày 15/10/2025, trong đó đã chỉ ra một số tồn tại , hạn chế trong triển khai, thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Bà Vũ Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu tại kết luận thanh tra; rà soát, xử lý theo quy định đối với những vi phạm tại dự án.

Thực hiện kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận, đề xuất giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Bắc Ninh, UBND xã Cẩm Lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền xử lý và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Đảng ủy UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã kịp thời báo cáo đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với dự án.

Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét cho ý kiến. Đến ngày 6/1/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn ý kiến về việc điều chỉnh dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong triển khai, thực hiện dự án theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã rà soát, xử lý theo quy định đối với các vi phạm tại dự án; xử lý hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang trong việc san lấp mặt bằng và lấn chiếm, xây dựng sai quy định trong quá trình thực hiện dự án.

Ngày 16/1/2026, nhà đầu tư đã thực hiện nộp phạt theo quy định. Hiện nay, nhà đầu tư đang tiến hành thực hiện biện pháp khắc phục hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu.

Về thực hiện bãi bỏ quyết định thành lập CCN Vũ Xá, đến nay, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh đã tổng hợp đủ các ý kiến góp ý và tổ chức thẩm định, rà soát các quy định có liên quan để báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét quyết định.

Về xử lý thu hồi lại phần diện tích đất thuộc khu vực ngoài bãi sông (khu vực thoát lũ, không gian thoát lũ...), UBND xã Cẩm Lý đã lập hồ sơ, ra quyết định thu hồi phần đất 6,54 ha do Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang tự nguyện trả lại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, bà Vũ Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cấp, ngành có liên quan đến vi phạm tại dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang xây dựng kế hoạch xử lý trách nhiệm, hoàn thành trong quý I năm 2026.