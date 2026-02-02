Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế cảnh báo: Làm ngay 17 bước quyết toán thuế TNCN trước 30.4.2026, chậm một ngày có thể bị xử phạt!

02-02-2026 - 13:37 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện 17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và lưu ý thời hạn hoàn thành trong năm 2026.


Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đúng quy định về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk đã ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN bằng hình thức trực tuyến. Người nộp thuế có thể truy cập Cổng Dịch vụ công của ngành Thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn/ để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Quy trình gồm 17 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công của ngành thuế https://dichvucong.gdt.gov.vn/.

Bước 2: Người nộp thuế lựa chọn hình thức đăng nhập qua tài khoản thuế điện tử hoặc bằng tài khoản định danh điện tử.

Bước 3: Trường hợp này chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử, chọn “Doanh nghiệp”.

Bước 4: Người nộp thuế gõ tên đăng nhập, mật khẩu và mã captcha để đăng nhập.

Bước 5: Người nộp thuế chọn danh mục “Thủ tục hành chính” và chọn mã TTHC: 1.008309 về khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 6: Người nộp thuế bấm nộp hồ sơ tại biểu tượng và chọn 05/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 7: Người nộp thuế có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ kê khai trực tuyến hoặc nộp file XML, trong trường hợp này hướng dẫn người nộp thuế kê khai trực tuyến. Người nộp thuế tích chọn “Kê khai trực tuyến” và bấm “Tiếp tục”.

Bước 8: Người nộp thuế chọn cơ quan thuế nộp tờ khai (mặc định) hoặc nộp vãng lai; đối tượng kê khai (mặc định người nộp thuế tự khai); chọn kỳ tính thuế, sau đó bấm “Tiếp tục”.

Bước 9: Người nộp thuế cập nhật biểu “tờ khai” gồm: tổng số người lao động, số cá nhân cư trú có hợp đồng lao động.

Bước 10: Người nộp thuế chọn biểu 05-1/BK-QTT-TNCN để cập nhật thông tin người lao động.

Bước 11: Người nộp thuế chọn biểu 05-3/BK-QTT-TNCN để cập nhật thông tin bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Bước 12: Người nộp thuế chọn biểu 05-2/BK-QTT-TNCN để cập nhật thông tin bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.

Bước 13: Người nộp thuế chọn biểu tờ khai và bấm “kiểm tra thông tin”.

Bước 14: Người nộp thuế chọn mục “Tra cứu hồ sơ lưu tạm”.

Bước 15: Người nộp thuế chọn nộp hồ sơ. Lưu ý, trạng thái hồ sơ “đạt” mới nộp hồ sơ được.

Bước 16: Người nộp thuế chọn “Tiếp tục”, thực hiện kiểm tra thông tin tờ khai quyết toán, sau đó gõ mã captcha và bấm “Tiếp tục”.

Bước 17: Người nộp thuế gắn token vào máy tính và bấm “Tiếp tục” để hoàn thành nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 05/QTT-TCTN).

Cơ quan thuế lưu ý, thời hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025 đối với doanh nghiệp (trường hợp được ủy quyền quyết toán) là ngày 31/3/2026; đối với cá nhân tự quyết toán là ngày 30/4/2026, tuy nhiên do trùng kỳ nghỉ lễ nên thời hạn thực tế được tính đến ngày 02/5/2026. Trong trường hợp bất khả kháng và được cơ quan thuế chấp thuận, hồ sơ quyết toán thuế có thể được gia hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Việc kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn bảo đảm tính chính xác, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người nộp thuế.

Sau 1/7, các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế sẽ bị áp dụng loạt biện pháp kiểm tra sau

PV

Báo văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới

PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Xe đi lại thế nào khi điều chỉnh giao thông tại công trình hầm chui nút giao Cổ Linh?

Xe đi lại thế nào khi điều chỉnh giao thông tại công trình hầm chui nút giao Cổ Linh?

13:30 , 02/02/2026
Thủ tướng biểu dương Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thủ tướng biểu dương Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

12:25 , 02/02/2026
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp thông qua 2 nghị quyết quan trọng

11:50 , 02/02/2026
Thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

11:30 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên