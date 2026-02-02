Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp thông qua 2 nghị quyết quan trọng

02-02-2026 - 11:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết liên quan đến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Văn phòng Quốc hội vừa thông tin về chương trình phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

Theo dự kiến, phiên họp thứ 54 sẽ diễn ra trong 0,5 ngày, vào sáng 3/2, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các nghị quyết và công tác giám sát.

Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI .

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới

PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

11:30 , 02/02/2026
Thủ tướng yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 2 và 3-2026

Thủ tướng yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 2 và 3-2026

10:55 , 02/02/2026
Sau 1/7, các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế sẽ bị áp dụng loạt biện pháp kiểm tra sau

Sau 1/7, các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế sẽ bị áp dụng loạt biện pháp kiểm tra sau

10:25 , 02/02/2026
Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

10:22 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên