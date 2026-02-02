Thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ

Quyết định nêu rõ, Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng điều hành nhằm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều hành quy định tại Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành; theo dõi, tổng hợp tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Cơ quan điều hành tại các thành phố) và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng điều hành; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đã được Chủ tịch Hội đồng điều hành phê duyệt. Tham mưu xây dựng, rà soát, hoàn thiện các dự thảo quy chế, quy định, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng điều hành; là đầu mối tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của Cơ quan điều hành tại các thành phố, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều hành xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bảo đảm thông tin giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng điều hành; bảo đảm thông tin giữa Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành tại các thành phố; lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng điều hành và Văn phòng Hội đồng điều hành theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, kinh phí được giao bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích; quản lý con dấu của Hội đồng điều hành theo quy định.

Chuẩn bị chương trình, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng điều hành theo phân công; xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng điều hành, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành ban hành thông báo kết luận các cuộc họp; xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng điều hành, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành ban hành thông báo kết luận các cuộc họp; theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Hội đồng điều hành.

Thực hiện hợp tác quốc tế và hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, cơ chế, mô hình hoạt động và các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng điều hành liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Kiến nghị Chủ tịch Hội đồng điều hành xử lý những vấn đề liên quan đến hoạt động thường xuyên của Hội đồng điều hành, Văn phòng Hội đồng điều hành và đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng điều hành giao.

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Hội đồng điều hành được tổ chức thành các phòng: Phòng Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ; Phòng Hợp tác quốc tế; các Phòng khác do Chủ tịch Hội đồng điều hành quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng điều hành.

Văn phòng Hội đồng điều hành có Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng Hội đồng điều hành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng điều hành và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Hội đồng điều hành; quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật./

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam gồm Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Thành viên Hội đồng điều hành là lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.