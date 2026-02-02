Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

Thuế TP. Hà Nội thông báo, từ ngày 2/2, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại điểm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế. Người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Thuế Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp " Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế " tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP. Hà Nội và các Thuế cơ sở tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công dưới đây: