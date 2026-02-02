Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

02-02-2026 - 10:22 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ hôm nay (2/2), người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp thủ tục hành chính thuế, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thuế TP. Hà Nội thông báo, từ ngày 2/2, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại điểm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế. Người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Thuế Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp " Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế " tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP. Hà Nội và các Thuế cơ sở tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công dưới đây:

STT

Điểm Phục vụ HCC

Địa chỉ

1

 Chi nhánh số 1

 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ
2

 Tây Hồ

 Số 657, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
3

 Nghĩa Đô

 Số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô
4

 Thanh Xuân

 Ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân
5

 Hoàn Kiếm

 Số 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm
6

 Ba Đình

 Số 18B Lê Hồng Phong, phường Ba Đình
7

 Ô Chợ Dừa

 Số 61 phố Hoàng Cầu, Phường Đống Đa
8

 Lê Thanh Nghị

 Số 39 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai
9

 Bùi Huy Bích

 Số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai
10

 Từ Liêm

 Số 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm
11

 Tây Tựu

 Số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu
12

 Hoài Đức

 Số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức
13

 Việt Hưng

 Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng
14

 Gia Lâm

 Số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm
15

 Hà Đông

 Số 02, Phố Hà Cầu, Phường Hà Đông
16

 Chương Mỹ

 Số 03, TDP Yên Sơn, Phường Chương Mỹ
17

 Quốc Oai

 Số 27, Đường 17/8, xã Quốc Oai
18

 Đông Anh

 Số 66-68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh
19

 Sóc Sơn

 thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn
20

 Quang Minh

 Số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh
21

 Đan Phượng

 Số 105 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng
22

 Phúc Thọ

 Số 39 đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ
23

 Thạch Thất

 Số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất
24

 Mỹ Đức

 Số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức
25

 Vân Đình

 Số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình
26

 Thanh Oai

 Số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai
27

 Thanh Trì

 Số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì
28

 Phú Xuyên

 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên
29

 Thường Tín

 Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín
30

 Sơn Tây

 Số 19, Hoàng Diệu, phường Sơn Tây
31

 Quảng Oai

 Số 4, đường Gò Sóc, xã Quảng Oai

Theo Việt Linh

Tiền phong

