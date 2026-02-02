Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Cụ thể, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Trong đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Thời gian tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 - 1/1/2000: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 - 31/12/2006: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 - 31/12/2015: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2026, nếu đóng đủ 20 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 55 % tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam , nếu đóng đủ 34 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 45 % tiền lương tháng đóng BHXH.

Tháng 3/2026 sẽ không chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động trên cả nước

Để đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026 cho người hưởng, BHXH Việt Nam đã có Công văn 3447/BHXH-TCKT năm 2025 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Theo đó, BHXH các tỉnh thực hiện chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BΗΧΗ (tháng 02, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02 năm 2026 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Như vậy, sẽ không chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động vào tháng 3/2026 vì lương hưu tháng 3 đã được chi trả vào cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2 năm 2026 cho người lao động (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).