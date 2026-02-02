Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 20 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

02-02-2026 - 10:02 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định chi tiết cách tính mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Cụ thể, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Trong đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Thời gian tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 - 1/1/2000: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 - 31/12/2006: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 - 31/12/2015: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2026, nếu đóng đủ 20 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 55 % tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam , nếu đóng đủ 34 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 45 % tiền lương tháng đóng BHXH.

Tháng 3/2026 sẽ không chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động trên cả nước

Để đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026 cho người hưởng, BHXH Việt Nam đã có Công văn 3447/BHXH-TCKT năm 2025 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Theo đó, BHXH các tỉnh thực hiện chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BΗΧΗ (tháng 02, tháng 3 năm 2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 02 năm 2026 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Như vậy, sẽ không chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động vào tháng 3/2026 vì lương hưu tháng 3 đã được chi trả vào cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2 năm 2026 cho người lao động (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
BHXh, Lương hưu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới

PMI ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu lạc quan trong tháng 1/2026, song có một rủi ro tiềm tàng cần được theo dõi trong những tháng tới Nổi bật

Thuế TP Hà Nội thông tin về tất tần tật chính sách thuế mới hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần biết

Thuế TP Hà Nội thông tin về tất tần tật chính sách thuế mới hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần biết Nổi bật

Gia Lai gọi vốn cho 12 dự án năng lượng tái tạo

Gia Lai gọi vốn cho 12 dự án năng lượng tái tạo

09:17 , 02/02/2026
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nộp phạt theo Nghị định 168

08:31 , 02/02/2026
Hà Nội: Dự án cầu dừng thi công hơn nửa năm do vướng mặt bằng

Hà Nội: Dự án cầu dừng thi công hơn nửa năm do vướng mặt bằng

08:06 , 02/02/2026
Vì sao hàng nghìn giáo viên chưa nhận được lương tháng 1?

Vì sao hàng nghìn giáo viên chưa nhận được lương tháng 1?

07:06 , 02/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên