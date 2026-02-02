Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau 1/7, các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế sẽ bị áp dụng loạt biện pháp kiểm tra sau

02-02-2026 - 10:25 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, trong đó quy định chi tiết về các biện pháp áp dụng trong kiểm tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế.

Sau 1/7, các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế sẽ bị áp dụng loạt biện pháp kiểm tra sau- Ảnh 1.

Tại Mục 6, Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) về kiểm tra thuế đã quy định rõ những trường hợp bị coi là trốn thuế và các biện pháp áp dụng trong kiểm tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế. Cụ thể:

Điều 23. Biện pháp áp dụng trong kiểm tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế

1. Thu thập thông tin liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trốn thuế:

a) Thủ trưởng cơ quan quân lý thuế có quyền yêu cầu cơc quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trốn thuế cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc trả lời trực tiếp. Cơ quan thuế có quyền truy cập vào dữ liệu phần mềm kế toán, hoá đơn điện tử, máy tính tiền của người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm cung cấp thông tin đúng nội dung, thời hạn, địa chỉ được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đã cung cấp.

2. Tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có đấu hiệu trốn thuế:

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, trưởng đoàn kiểm tra thuế quyết định tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trốn thuế;

b) Việc tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trốn thuế được áp dụng khi cần căn cứ xác định hành vi trốn thuế; c) Khi tạm giữ tài liệu liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, trưởng đoàn kiểm tra thuế phải lập biên bản tạm giữ và có trách nhiệm bảo quản tài liệu tạm giữ;

d) Cơ quan quản lý thuế phải giao 01 bản quyết định tạm giữ, biên bản tạm giữ liên quan đến trường hợp có dấu hiệu trốn thuế cho tổ chức, cá nhân có tài liệu bị tạm giữ.

Luật Quản lý thuế 2025 làm rõ 10 trường hợp bị coi là trốn thuế như không khai thuế, không xuất hóa đơn, sử dụng chứng từ không hợp pháp hay cố ý khai sai đối với hàng hóa xuất nhập khẩu…

Sau 1/7, các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế sẽ bị áp dụng loạt biện pháp kiểm tra sau- Ảnh 2.

Tuy vậy, cũng theo Luật Quản lý thuế 2025, có 3 trường hợp người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế:

- Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế

- Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp

- Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế có phát sinh số tiền thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Theo Phan Trang

