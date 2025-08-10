Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù xây dựng sân bay Gia Bình

10-08-2025 - 08:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày (11-13/8).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đồng thời, cho ý kiến về 7 dự án luật, gồm: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Cũng liên quan đến công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân ; Nghị quyết quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7; Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao".

Ngoài ra, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Theo quy hoạch được Bộ trưởng Xây dựng phê duyệt, sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) trong Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay có quy mô cấp 4E, dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hoá/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hoá/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Diện tích đất dự kiến khoảng 1.960 ha, lớn hơn sân bay Nội Bài (khoảng 1.500 ha). Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 120.839 tỷ đồng thời kỳ 2021-2030, và thêm khoảng 61.455 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ được khởi công đồng thời vào ngày 19/8 với khoảng 230 dự án lớn thuộc các lĩnh vực, nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9.


