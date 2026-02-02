Thủ tướng biểu dương Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cùng dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khai mạc Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, trong thời gian ngắn, đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao, nhưng với tinh thần "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, hưởng ứng tham gia đông đảo, nhiệt tình của các cấp, các ngành, các địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Tập đoàn Vingroup, Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã khai mạc đúng hẹn.

Đây chính là minh chứng sinh động cho tinh thần "Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước giàu mạnh - Nhân dân hạnh phúc".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là Tập đoàn Vingroup, đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực hành động, tích cực tham gia và tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình - nơi giao thoa kỳ diệu giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đây cũng là nơi hội tụ sức mạnh, lan tỏa lợi ích của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Hội chợ hướng về Nhân dân, vì Nhân dân, vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao – nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí "06 nhất": tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "tuyên chiến" trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, Hội chợ cũng là nơi gắn kết những nhịp cầu giao thương - nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông; nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; nơi nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới được "đánh thức" và "mở khóa" thành công.

Đây là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh; trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đặt ra “3 kỳ vọng lớn” đối với Hội chợ Mùa Xuân

Với những giá trị cốt lõi nổi trội, để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của Hội chợ mùa Xuân hằng năm là "điểm đến" tin cậy, "địa chỉ" uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, người đứng đầu Chính phủ đặt ra "3 kỳ vọng lớn".

Một là, điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế: Thành công của Hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...).

Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế.

Đồng thời, Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hai là, nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt Nam; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam: Hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và "chắp cánh" thương hiệu Việt Nam bay cao, bay xa ra thế giới.

Mỗi sản phẩm hàng hóa tại đây phải là một "đại sứ" văn hóa, mỗi gian hàng phải là một "không gian" di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Ba là, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước: Hội chợ Mùa xuân chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 02 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.