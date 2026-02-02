Xe đi lại thế nào khi điều chỉnh giao thông tại công trình hầm chui nút giao Cổ Linh?

Lãnh đạo Đội CSGT số 5 cũng cho biết, đang thực hiện việc phân luồng từ xa (đi tránh đi vào nút giao Cổ Linh trong thời gian có công trường thi công hầm chui). Cụ thể, trong thời gian thi công hầm chui, CSGT hướng dẫn, điều tiết các phương tiện có nhu cầu từ QL5 vào trung tâm thành phố đi theo hướng Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5 - cầu Chương Dương.