Xe đi lại thế nào khi điều chỉnh giao thông tại công trình hầm chui nút giao Cổ Linh?
Từ sáng nay 2/2, nút giao Cổ Linh - đường Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy (nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội) chính thức tổ chức cho xe đi lại qua nút theo phương án mới để phục vụ dự án xây hầm chui tại đây bước sang giai đoạn 2.
02-02-2026
Sau 1 tuần thí điểm (từ ngày 25/1), sáng 2/2, lực lượng chức năng thực hiện cấm ô tô quay đầu tại đoạn ngã ba chân cầu vượt Cổ Linh giao với ngõ 64 Cổ Linh theo hướng Cổ Linh - cầu Chương Dương.
Các phương tiện đi theo hướng Cổ Linh - cầu Chương Dương có nhu cầu sẽ quay đầu tại khu vực ngã ba chân cầu vượt sẽ đi quá lên ngã ba Cổ Linh giao với phố Trần Đăng Khoa để đi về đường Vành đai 2 (cầu Vĩnh Tuy).
Lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau 1 tuần hướng dẫn, điều tiết xe đi theo phương án mới, bắt đầu từ hôm nay trở đi, những xe vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo hệ thống biển báo cấm đã được lắp đặt.
Hiện lưu lượng xe từ các hướng cầu Vĩnh Tuy và hướng đường Cổ Linh cầu Chương Dương về nút giao là lớn nhất, giờ cao điểm thường xuyên ùn ứ.
Lãnh đạo Đội CSGT số 5 cũng cho biết, đang thực hiện việc phân luồng từ xa (đi tránh đi vào nút giao Cổ Linh trong thời gian có công trường thi công hầm chui). Cụ thể, trong thời gian thi công hầm chui, CSGT hướng dẫn, điều tiết các phương tiện có nhu cầu từ QL5 vào trung tâm thành phố đi theo hướng Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5 - cầu Chương Dương.
Để thi công giai đoạn 2 là đào hầm chui qua nút giao, hiện cánh gà tại nút giao đã được đơn vị thi công xén vỉa hè mở rộng lòng đường từ 3 đến 4 làn xe.
Đường từ cầu Vĩnh Tuy và phố Đàm Quang Trung về nút giao cũng đang được mở rộng về phía vỉa hè.
Dự án hầm chui nút giao Cổ Linh đã được khởi công tháng 10/2025, đến nay công trình đã thi công cơ bản giai đoạn 1 là giải phóng mặt bằng mở rộng lòng nút giao, làm đường tạm để phương tiện giao thông qua nút. Giai đoạn 2 là thi công hầm qua nút giao, dự kiến công trình có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ này sẽ hoàn thành tháng 10/2027.
