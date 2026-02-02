Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội

Nhiều tài xế “liều” đi thẳng qua đoạn tuyến này hiện cũng đang lo lắng nguy cơ bị phạt nguội. "Tôi di chuyển đến tuyến đường trên đúng giờ cao điểm nên rất ùn tắc. Tôi cũng muốn quay lại, nhưng dòng xe ùn kéo dài nên cũng khó quay đầu đành chấp nhận đi thẳng, giờ tôi cũng đang lo không biết có bị phạt nguội không", anh Nguyễn Văn Ngân, một tài xế chia sẻ.