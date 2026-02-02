Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội

02-02-2026 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Biển cấm ô tô bất ngờ được cắm trên đoạn đường giữa hai ngã tư Nguyễn Tuân – Ngụy Như Kon Tum và Nguyễn Tuân – Nguyễn Huy Tưởng, thay vì đặt ở đầu tuyến như thường lệ. Nhiều tài xế không quen đường trót đi qua khu vực này đang lo bị phạt nguội.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 1.

Vài ngày gần đây, nhiều tài xế di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) lo bị phạt nguội, bởi họ “trót” đi vào đoạn đường cấm vừa được cắm biển để phục vụ thi công.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 2.

Theo đó, đoạn tuyến từ ngã tư Nguyễn Tuân – Ngụy Như Kon Tum đi Nguyễn Trãi hiện đang thi công. Cách đây khoảng nửa tháng, hướng từ ngã tư Nguyễn Tuân – Nguyễn Huy Tưởng đi Nguyễn Trãi đã được cắm biển cấm xe ô tô. Vì vậy, các tài xế di chuyển từ ngã tư Nguyễn Tuân – Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Nguyễn Tuân – Nguyễn Huy Tưởng buộc phải rẽ trái theo hướng Nguyễn Huy Tưởng – Vũ Trọng Phụng hoặc rẽ phải theo hướng Nguyễn Huy Tưởng – Phạm Hùng.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 3.

Tuy nhiên, khoảng vài ngày gần đây, cơ quan chức năng tiếp tục cắm biển cấm ô tô trước cổng chung cư Imperia (203 Nguyễn Huy Tưởng). Nhiều tài xế di chuyển từ ngã tư Nguyễn Tuân – Ngụy Như Kon Tum theo hướng Nguyễn Tuân – Nguyễn Huy Tưởng đến giữa đoạn tuyến này mới phát hiện biển cấm. Người biết đường thì di chuyển vào đường nội khu của tòa nhà, người không thuộc đường thì quay đầu hoặc đi thẳng, chấp nhận đi vào đường cấm.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 4.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều tài xế không quen đường đã buộc phải đi thẳng vào đoạn đường cấm.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 5.

Một số tài xế thì chọn hướng đi vào đường nội khu của tòa nhà rồi rẽ ra đường Nguyễn Huy Tưởng.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 6.

Anh Trịnh Ngọc Chung, một tài xế, cho rằng cơ quan chức năng cắm biển cấm tại đoạn tuyến trên khác gì “đánh đố” tài xế. Do tuyến đường này đang thi công nên thường xuyên ùn tắc, vì thế cơ quan chức năng cần cắm biển tại điểm đầu, điểm cuối để tài xế biết và chọn hướng di chuyển phù hợp.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 7.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 8.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 9.

Nhiều tài xế “liều” đi thẳng qua đoạn tuyến này hiện cũng đang lo lắng nguy cơ bị phạt nguội. "Tôi di chuyển đến tuyến đường trên đúng giờ cao điểm nên rất ùn tắc. Tôi cũng muốn quay lại, nhưng dòng xe ùn kéo dài nên cũng khó quay đầu đành chấp nhận đi thẳng, giờ tôi cũng đang lo không biết có bị phạt nguội không", anh Nguyễn Văn Ngân, một tài xế chia sẻ.

Hà Nội: Biển cấm ô tô xuất hiện giữa tuyến Nguyễn Tuân, tài xế lo 'dính' phạt nguội- Ảnh 10.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Linh Đặng Hoàng Linh, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, biển cấm trên được cơ quan quản lý nhà nước về giao thông cắm vài ngày gần đây để phục vụ công tác thi công dự án. Hiện tại, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán.

Cơ quan Thuế cảnh báo: Làm ngay 17 bước quyết toán thuế TNCN trước 30.4.2026, chậm một ngày có thể bị xử phạt!

Theo Thanh Hiếu

Báo Tiền Phong

