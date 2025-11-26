Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắc Ninh xử lý ‘cò mồi’ rao bán suất ngoại giao nhà ở xã hội

26-11-2025 - 11:34 AM | Bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, xử lý các hành vi “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, rao bán “suất ngoại giao” nhà ở xã hội trái quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tập trung chỉ đạo, đôn đốc các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị có người đăng ký mua nhà ở xã hội hoặc cơ quan có thẩm quyền của địa phương thực hiện xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, điều kiện về nhà ở cho các đối tượng theo mẫu.

Cơ quan chức năng công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chủ trì kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “ suất ngoại giao ” nhà ở xã hội trái quy định.

Bắc Ninh xử lý ‘cò mồi’ rao bán suất ngoại giao nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với UBND cấp xã nơi có dự án và chủ đầu tư xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh tình trạng tụ tập đông người, chen lấn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định; công bố công khai các thông tin của dự án nhà ở xã hội.

Đối với người mua nhà ở xã hội, chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và các thông tin về nhà ở xã hội để không bị lợi dụng, trục lợi; chỉ làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư; không mua - bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

