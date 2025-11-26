Tin vui cho người dân Hải Phòng: Đại gia Đặng Thành Tâm sắp xây khu công nghiệp gần 2.000 tỷ, dự kiến mang lại việc làm cho 10.000 lao động

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa hoàn tất đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu công nghiệp Bình Giang. Trước đó dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 20/6, đến ngày 7/11 được điều chỉnh quy hoạch, giảm diện tích từ 150 ha xuống còn 147,8 ha.

KCN Bình Giang thuộc địa bàn các xã Thái Minh, Nhân Quyền, Thái Hòa, Bình Vượng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (hiện nay là các xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng). Phía Bắc dự án tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phía Nam giáp sông Hòa Loan và phía Đông giáp các tuyến ĐT.392, ĐT.394B.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí hơn 98 ha cho các công trình nhà máy, xí nghiệp, khoảng 9 ha cho đất dịch vụ. Các công trình nhà máy có mật độ xây dựng tối đa 70%, cao không quá 5 tầng.

KCN Bình Giang được định hướng trở thành khu công nghiệp tập trung, tổng hợp đa ngành, thu hút chủ yếu các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, lắp ráp, điện tử viễn thông, các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm.

Theo kế hoạch, KCN Bình Giang sẽ khởi công vào quý I/2026, thi công các hạng mục trong 24 tháng và đi vào vận hành khai thác từ quý I/2028. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.755 tỷ đồng. Dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động địa phương.

KBC đang tích cực mở rộng đầu tư tại Hải Phòng, với một số dự án lớn khác như KCN Kim Thành 2 – giai đoạn 1 (235 ha, tổng vốn 3.400 tỷ đồng), Khu đô thị Tràng Cát (hơn 69.000 tỷ đồng), KCN Tràng Duệ 3 (8.000 tỷ đồng) và CCN phụ trợ Tràng Duệ (905 tỷ đồng).

Gần đây nhất, ngày 19/11, Kinh Bắc (KBC) và CTP Invest Ltd (nhà đầu tư công nghiệp đến từ châu Âu) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hải Phòng về hợp tác phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, hậu cần (logistic) và công nghiệp tích hợp.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt đánh giá cao đề xuất của Công ty CTP Invest Ltd và Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc về việc hợp tác phát triển "Tổ hợp cảng biển, sân bay, hậu cần và công nghiệp tích hợp".

Hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác. Trước mắt, năm 2026, CTP Invest Ltd Remon Vos sẽ triển khai dự án xây dựng hạ tầng và nhà xưởng 30 ha trong Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.