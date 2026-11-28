Thông tin YouTuber Hậu Hoàng chia sẻ việc được chẩn đoán mắc ung thư máu gần đây khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của cô. Không ít người cũng đã gửi lời động viên để tiếp thêm sức mạnh cho cô trên hành trình chiến thắng bệnh.

Bên cạnh đó, không ít người cũng tỏ ra lo lắng, vì Hậu Hoàng vốn là một người năng động và rất giàu năng lượng tích cực. Chính vì vậy mà bên cạnh câu hỏi liệu ung thư máu có chữa được không, một vấn đề khác cũng được quan tâm: Vì sao ung thư máu lại khác với những loại ung thư thường được nhắc đến?

Chia sẻ của Hậu Hoàng về sức khỏe của mình trên trang cá nhân

Trong một bài chia sẻ trên trang cá nhân, TS.BS Phạm Thị Việt Hương (Bệnh viện Vinmec Smart City), đã giải thích những điểm khác biệt cơ bản của nhóm bệnh này như sau:

Ung thư máu không nhất thiết tạo thành khối u như nhiều người vẫn nghĩ

Theo bác sĩ Phạm Thị Việt Hương, khi nghe đến ung thư, nhiều người thường hình dung một khối u xuất hiện trong gan, phổi, vú hay đại tràng. Tuy nhiên, ung thư máu có cơ chế khác biệt.

Bệnh thường bắt nguồn từ những bất thường trong quá trình tạo máu tại tủy xương - "nhà máy" sản xuất máu của cơ thể. Khi một tế bào bị biến đổi, nó có thể tăng sinh mất kiểm soát, tạo ra nhiều tế bào bất thường. Những tế bào này theo dòng máu đi khắp cơ thể, lấn át các tế bào khỏe mạnh.

Đó là lý do người bệnh có thể gặp những biểu hiện như:

1. Mệt mỏi, thiếu sức sống do thiếu hồng cầu

Hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể. Khi số lượng hồng cầu giảm, người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi dai dẳng, da xanh xao, chóng mặt hoặc hụt hơi khi hoạt động.

Không ít người dễ cho rằng tình trạng này xuất phát từ làm việc quá sức, thiếu ngủ hoặc chế độ ăn uống chưa hợp lý. Tuy nhiên, nếu mệt mỏi kéo dài, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

2. Sốt hoặc nhiễm trùng kéo dài, tái diễn

Bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch. Khi số lượng hoặc chức năng của các tế bào bạch cầu bình thường bị ảnh hưởng, khả năng chống lại tác nhân gây bệnh có thể suy giảm.

Người bệnh có thể xuất hiện tình trạng sốt kéo dài, nhiễm trùng tái diễn hoặc lâu hồi phục. Dù vậy, đây cũng là những biểu hiện phổ biến ở nhiều bệnh lý khác, không thể dùng riêng triệu chứng này để kết luận mắc ung thư máu.

3. Dễ bầm tím, chảy máu bất thường

Tiểu cầu tham gia vào quá trình đông máu. Khi số lượng tiểu cầu giảm, người bệnh có thể dễ xuất hiện vết bầm không rõ nguyên nhân, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc các chấm xuất huyết nhỏ trên da.

Nếu những biểu hiện này xuất hiện bất thường, kéo dài hoặc đi kèm mệt mỏi, sốt dai dẳng, người bệnh cần được thăm khám thay vì tự theo dõi quá lâu tại nhà.

Cần nhấn mạnh rằng cả ba nhóm dấu hiệu trên đều không đặc hiệu cho ung thư máu. Chúng có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau, từ thiếu máu do thiếu sắt đến các bệnh nhiễm trùng hoặc rối loạn đông máu. Xét nghiệm và đánh giá của bác sĩ mới giúp xác định nguyên nhân.

Ung thư máu có phải lúc nào cũng cần hóa trị?

Bác sĩ Phạm Thị Việt Hương chia sẻ, ung thư máu thường là bệnh của toàn cơ thể ngay từ khi được phát hiện. Vì vậy, phẫu thuật hiếm khi là phương pháp điều trị chính. Bác sĩ thường sử dụng các phương pháp điều trị toàn thân như:

- Hóa trị: Sử dụng thuốc để tiêu diệt hoặc kiểm soát tế bào ung thư.

- Thuốc nhắm trúng đích: Tác động vào những bất thường phân tử cụ thể liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư.

- Miễn dịch trị liệu: Giúp hệ miễn dịch nhận diện hoặc tấn công tế bào ung thư trong những trường hợp phù hợp.

- Ghép tế bào gốc tạo máu khi có chỉ định: Có thể được chỉ định với một số bệnh nhân nhằm thay thế hệ tạo máu bị bệnh bằng nguồn tế bào gốc phù hợp.

Một điều rất quan trọng là không phải mọi bệnh ung thư máu đều giống nhau. Bạch cầu cấp, bạch cầu mạn, u lympho và đa u tủy xương là những bệnh khác nhau, có diễn tiến, cách điều trị và tiên lượng rất khác nhau.

Theo bác sĩ Phạm Thị Việt Hương, với những tiến bộ của y học hiện đại, nhiều bệnh nhân ung thư máu có thể đạt lui bệnh lâu dài, trở lại học tập, làm việc và sinh hoạt bình thường. Ở một số thể bệnh và nhóm bệnh nhân phù hợp, điều trị còn có thể mang lại cơ hội chữa khỏi.

Tuy nhiên, kết quả điều trị không giống nhau ở tất cả người bệnh. Điều quan trọng là xác định đúng loại bệnh, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phác đồ phù hợp tại cơ sở chuyên khoa.

Câu chuyện của Hậu Hoàng khiến nhiều người chú ý hơn đến ung thư máu, nhưng cũng là lời nhắc rằng không nên đồng nhất mọi trường hợp với một tiên lượng duy nhất. Ung thư máu là nhóm bệnh phức tạp, song những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đã mở ra nhiều cơ hội cho người bệnh.