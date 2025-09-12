Bác sĩ sẽ được xếp lương và nâng phụ cấp đặc biệt như thế nào?

Ngày 9/9, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết là nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh gắn liền với nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế.

Đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế phải phấn đấu sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức, tận tụy với nghề nghiệp, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

Rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế; đổi mới và tăng cường giáo dục y đức, kiến thức pháp luật trong đào tạo khối ngành sức khỏe; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện, trau dồi y đức, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, tư vấn người bệnh.

Các y bác sĩ tiến hành hội chẩn cấp cứu cho một bệnh nhân nặng (Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống).

Nghị quyết cũng nêu rõ, việc thực hiện chính sách ưu đãi sẽ tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt, trong đó:

Phụ cấp ưu đãi nghề được nâng lên từ 70% - 100%

Theo Nghị quyết, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Đồng thời, thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng:

Nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng;

Nâng mức phụ cấp lên tới 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

Nói về những ưu đãi liên quan đến nhân lực y tế, một chuyên gia về xây dựng chính sách y tế chia sẻ trên tờ Sức khỏe và Đời sống rằng, trước đây chỉ thạc sĩ, bác sĩ nội trú tham gia giảng dậy ở các trường thì mới được xếp lương bậc 2 còn theo Nghị quyết số 72: Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Cùng đó, phụ cấp ưu đãi nghề cũng được nâng lên 70% -100% theo từng vị trí việc làm ở trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở các vùng kinh tế xã hội khác nhau; lĩnh vực khó thu hút nhân lực đặc thù tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. Trong khi, trước đây những mức phụ cấp ưu đãi nghề này thường ở mức từ 20%-70% tùy theo vị trí việc làm. "Những thay đổi này không chỉ là con số bậc 2 hay 70%, 100% mà hơn cả đó sự quan tâm, tạo động lực, khuyến khích, động viên để thu hút đội ngũ làm công tác tại y tế cơ sở, cơ sở y tế dự phòng và một số chuyên ngành khó thu hút nhân lực, đặc thù"- chuyên gia này bày tỏ.







