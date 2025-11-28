Bách Hoá Xanh chính thức Bắc tiến, khai trương một lúc 20 cửa hàng ở tỉnh này

Theo thông tin từ Thế Giới Di Động (MWG) sáng ngày 28/11, Bách Hoá Xanh đã chính thức mở rộng thị trường ra miền Bắc với việc đồng loạt khai trương 20 cửa hàng tại tỉnh Ninh Bình. Đây là địa phương đầu tiên ở khu vực miền Bắc có hệ thống siêu thị của Bách Hoá Xanh sau gần 10 năm doanh nghiệp này hoạt động tại thị trường miền Nam và mới đây là miền Trung.

Ninh Bình được Bách Hoá Xanh lựa chọn làm địa phương đầu tiên trong kế hoạch mở rộng ra miền Bắc nhờ vị trí kết nối giữa hai vùng miền và khả năng khai thác hạ tầng vận hành đã có sẵn từ miền Trung. Việc đặt cửa hàng tại tỉnh này giúp doanh nghiệp duy trì quy trình cung ứng và bảo quản hàng hoá một cách liên tục.

"Chúng tôi chọn Ninh Bình vì đây là cửa ngõ chiến lược — vừa đủ gần để tối ưu nguồn lực vận hành từ miền Trung, vừa đủ khác biệt để giúp Bách Hoá Xanh hiểu sâu hơn hành vi mua sắm miền Bắc", đại diện Bách Hoá Xanh cho biết.

Theo vị này, Ninh Bình sẽ là "bước đệm chiến lược quan trọng" trong lộ trình mở rộng ra các tỉnh miền Bắc.

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng miền Bắc một không gian mua sắm gần gũi, đầy đủ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, với cam kết 'chất lượng là sống còn'", vị này nói thêm.

Trong đợt mở mới này, Bách Hoá Xanh cho biết sẽ duy trì phương pháp triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên đảm bảo chất lượng hoạt động tại từng điểm bán. Các cửa hàng mới này sẽ có diện tích 150-200m², đặt tại khu vực dân cư hoặc trục giao thông thuận tiện. Danh mục hàng hóa bao gồm nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt cá, trứng, cùng các mặt hàng thiết yếu và đồ dùng gia đình.

Toàn bộ nhân viên là lao động địa phương đã được đào tạo theo tiêu chuẩn chung của hệ thống. Trong thời gian tới, tập đoàn cho biết Bách Hoá Xanh dự kiến mở rộng sang các địa phương lân cận dựa trên khả năng vận hành của từng khu vực.

Danh sách 20 cửa hàng Bách Hóa Xanh được khai trương tại tỉnh Ninh Bình ngày 28/11/2025: 1. Bách Hóa Xanh Bình Minh - Xóm 9, Xã Côn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình,( nay là Xã Bình Minh, Tỉnh Ninh Bình) 2. Bách Hóa Xanh Kim Mỹ - Xóm 3, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình ( Xã Bình Minh, Tỉnh Ninh Bình) 3. Bách Hóa Xanh Chợ Vệ - Thửa đất số 106, tờ bản đồ số 13, địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (Tổ dân phố Phú Tân, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 4. Bách Hóa Xanh Chợ Na - Thôn 10, Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình.( nay là Xã Gia Lâm, Tỉnh Ninh Bình) - Gần UBND Xã Gia Lâm 5. Bách Hóa Xanh Chợ Sa - Đường ĐT 477, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình - Đối diện chợ Me 6. Bách Hóa Xanh Hải Thượng Lãn Ông - Thửa đất số 21 và 22, đường Hải Thượng Lãn Ông, khu Đồng Sau, thôn Phúc Sơn 1 và Phúc Sơn 2, xã Ninh Tiến, Tp Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 7. Bách Hóa Xanh 146 Xuân Thành - 146 đường Xuân Thành, phố Tân Trung, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 8. Bách Hóa Xanh Hoa Lư (chợ Ninh Mỹ) - Phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 9. Bách Hóa Xanh Trương Định - Phố Nam Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 10. Bách Hóa Xanh Kim Đông - TĐ 38 và TĐ 39, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình - Gần cây xăng Lưu Châm 11. Bách Hóa Xanh Quy Hậu - Thửa đất 133, tờ bản đồ PL10, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - gần chợ Quy Hậu 12. Bách Hóa Xanh Bắc Sơn - phố Bắc Sơn, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - gần chợ Nho Quan 13. Bách Hóa Xanh Lưu Phương - xóm 8 Lưu Phương, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình - Gần cầu Lưu Phương 14. Bách Hóa Xanh Đồng Giao - Thửa đất số 139; 76; 182, tờ bản đồ số 37, đường Đồng Giao, tổ 9, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình - Đối diện công viên Tam Điệp gần ngã 4 Nguyễn Huệ 15. Bách Hóa Xanh Trần Phú - Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 31, lập năm 2000, đường Trần Phú, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình - Đầu đường Suối ngầm 16. Bách Hóa Xanh Núi Vàng - thửa đất số 183, tờ bản đồ 18, đường Núi Vàng, Tổ 15, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình - Cạnh Điện Máy Xanh Tam Điệp 17. Bách Hóa Xanh Chợ Ninh - Thửa đất số 1084 tờ bản đồ số 08, thôn 4, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình - Gần Savani Yên Khánh 18. Bách Hóa Xanh Ngọc Lâm – Thửa đất số 869 tờ bản đồ số 2, thôn Ngọc Lâm, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình - Gần chợ Ngọc Lâm 19. Bách Hóa Xanh Yên Mô ( Chợ Ngò) - Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 09, địa chỉ: Thị trấn Yên Thịnh, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình - Gần chợ Ngờ 20. Bách Hóa Xanh Yên Thắng - Thừa đất số 4032 tờ bản đồ số PL 16, Tổ dân phố chợ Bến, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình - gần Trường THPT Yên Mô A

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng quý 3/2025, doanh thu đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3/2024. Mảng này đóng góp 30,3% tổng doanh thu của MWG. Kênh bán hàng online trong 9 tháng đạt 1,7 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2025, Bách Hoá Xanh có 2.290 cửa hàng. Doanh thu các cửa hàng cũ tăng 2% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp mở thêm 520 cửa hàng, hơn 50% nằm tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng khai trương trong năm 2025 ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp và chi phí logistics, với hơn 70% số cửa hàng đạt lợi nhuận trước thuế, lãi vay (EBIT) dương.

Trong quý 3/2025, doanh thu theo quý cải thiện, đồng thời công ty tiếp tục kiểm soát và tối ưu chi phí vận hành, giúp lợi nhuận tăng. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% so với quý 2/2025. Bách Hoá Xanh cho biết sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả vận hành trong quý 4 để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận đặt ra từ đầu năm. Tăng trưởng ghi nhận ở cả nhóm hàng tươi sống (5%-15%) và FMCG (10%-20%).



