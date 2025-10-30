Bách khoa toàn thư AI cạnh tranh với Wikipedia của Elon Musk có gì khác biệt?

Theo CNN, Grokipedia là một trong những nỗ lực mới nhất nhằm mở rộng hệ sinh thái thông tin và truyền thông mang dấu ấn quan điểm cá nhân của Elon Musk. Trang web này do hệ thống AI của chính tỷ phú công nghệ, Grok, soạn thảo nội dung.

Về giao diện Grokipedia hiện khá đơn giản. Trang chủ gần như chỉ có một thanh tìm kiếm lớn. Các bài viết được trình bày với phong cách tối giản, khá giống với Wikipedia.

Tuy nhiên, theo số liệu từ CNN quy mô của Grokipedia hiện còn khiêm tốn: hơn 800.000 bài viết, so với hơn 7 triệu bài trên Wikipedia.

“Mục tiêu của Grok và Grokipedia.com là sự thật, toàn bộ sự thật và không gì khác ngoài sự thật. Chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng vẫn sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu đó”, Elon Musk viết trên nền tảng mạng xã hội X. Ông cho biết thêm sẽ "gửi bản sao Grokipedia được khắc một lớp oxit ổn định trên quỹ đạo, Mặt Trăng và Sao Hỏa để bảo tồn cho tương lai".

Công ty xAI cho biết nội dung của bách khoa toàn thư trực tuyến Grokipedia sáng tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý sinh ngữ Grok, một công cụ ngôn ngữ được ông Musk quảng bá là có khả năng hiểu biết vượt trội và không bị ràng buộc bởi định kiến.

Trong một bài đăng trên X, ông Musk cho biết phiên bản hiện tại chỉ là "Grokipedia phiên bản 0.1", nhưng "phiên bản 1.0 sau này sẽ tốt hơn gấp 10 lần". Ông lập luận rằng phiên bản hiện tại tốt hơn Wikipedia.

Tỷ phú công nghệ khẳng định thêm Grokipedia sẽ liên tục được cập nhật: “Khi Grok cải thiện, Grokipedia cũng sẽ được cải thiện”.

"Chúng tôi đang nhúng các nguyên tắc tư duy phản biện và tính mạch lạc vào Grok", Elon Musk viết.

Wikipedia ra đời năm 2001 và là bách khoa toàn thư trực tuyến dạng mở, hoạt động dựa trên đóng góp nội dung của các tình nguyện viên và nguồn tài trợ từ cộng đồng, cho phép người dùng Internet biên soạn và chỉnh sửa nội dung.

Nhà sáng lập Wikipedia hoài nghi về Grokipedia

Phát biểu tại hội nghị CNBC Technology Executive Council ở New York hôm thứ Ba, người sáng lập Wikipedia, Jimmy Wales cho rằng ông "không lạc quan rằng Elon Musk sẽ tạo ra điều gì thực sự hữu ích vào lúc này".

"Wikipedia tập trung vào các nguồn tin chính thống và tôi hoàn toàn không hối tiếc về việc đó", ông Jimmy Wales cho hay.

Wales cho biết thêm ông chưa có thời gian đọc kỹ Grokipedia nhưng nghe nói “nó có rất nhiều lời ca ngợi thiên tài Elon Musk, nên tôi chắc chắn đó là một nguồn hoàn toàn trung lập”.

Theo ông, mối quan ngại lớn hơn không nằm ở Grokipedia riêng lẻ, mà ở nỗ lực của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tạo ra những nguồn thông tin “đáng tin cậy” trên mạng. “Các LLM mà ông ấy đang dùng để viết sẽ mắc vô số sai sót. Chúng ta đều biết ChatGPT hay các LLM khác chưa đủ tốt để viết bài dạng bách khoa”, Wales nhận định.