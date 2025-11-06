Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BaF Việt Nam điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu

06-11-2025 - 17:52 PM | Doanh nghiệp

BaF Việt Nam điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu mã BAF12502 trị giá 1.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (MCK: BaF, sàn HoSE) vừa thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Trước đó tại Nghị quyết số 06.10.2025/NQ-HĐQT, BaF Việt Nam dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu mã BAF12502 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

BaF Việt Nam điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu- Ảnh 1.

BaF Việt Nam điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:

180 tỷ đồng dùng để thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty cổ phần Chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh; 30 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư trang trại Xanh 1; 120 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư trang trại Xanh 2; 120 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu;

85 tỷ đồng thanh toán tiền mua hàng hóa khác cho chi nhánh CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam tại Nghệ An; 85 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi BaF Tây Ninh; 50 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh.

35 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc cho BIDV chi nhánh Bắc Hà; 200 tỷ đồng thanh toán toàn bộ phần nợ gốc cho MSB chi nhánh TP.HCM; 95 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc cho Ngân hàng E.Sun chi nhánh Đồng Nai.

BaF Việt Nam cho biết việc điều chỉnh từ thanh toán một số khoản nợ cho công ty con sang trả nợ tại ngân hàng nhằm giảm bớt áp lực tài chính. Bởi lẽ các nghĩa vụ nợ tại ngân hàng sẽ đến hạn sớm hơn các khoản vay từ công ty con.

Đồng thời, doanh nghiệp đảm bảo việc sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu đạt hiệu quả cao nhất mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể kế hoạch phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu đã được công ty thông qua.

Về kế hoạch trả nợ, BaF Việt Nam dự kiến thanh toán 50 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu 6 tháng/lần. Tại ngày đáo hạn trái phiếu sẽ thanh toán tiền gốc 1.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, doanh nghiệp "heo ăn chay" ghi nhận doanh thu thuần 1.136 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 14%. Nhờ giá vốn giảm tới 20%, dẫn đến lãi gộp tăng 18%, đạt 264 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh nghiệp chịu áp lực chi phí. Trong đó, chi phí tài chính tăng 23% lên 68 tỷ đồng (lãi vay gần 60 tỷ đồng); chi phí bán hàng tăng mạnh 65%, lên hơn 107 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 70 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 3.647 tỷ đồng, giảm 7%, nhưng riêng doanh số bán heo (chiếm 100% doanh thu) tăng 13% so với doanh thu bán heo cả năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế 365tỷ đồng, tăng 70%, qua đó BaF thực hiện được 65% mục tiêu doanh thu và hơn 57% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Hà Ly

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
baf

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 300.000 tỷ đồng "xếp hàng" đầu tư vào Lâm Đồng: Lộ diện các siêu dự án của Novaland, Sun Group, Tân Hoàng Minh, DGC, THACO

Hơn 300.000 tỷ đồng "xếp hàng" đầu tư vào Lâm Đồng: Lộ diện các siêu dự án của Novaland, Sun Group, Tân Hoàng Minh, DGC, THACO Nổi bật

'Vua tôm giống' Lương Thanh Văn: Cú cắt giảm 300 nhân sự đầy đau đớn và vụ đầu tư công nghệ triệu đô rút ngắn 30 ngày nuôi, tham vọng đưa tôm Việt cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ

'Vua tôm giống' Lương Thanh Văn: Cú cắt giảm 300 nhân sự đầy đau đớn và vụ đầu tư công nghệ triệu đô rút ngắn 30 ngày nuôi, tham vọng đưa tôm Việt cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ Nổi bật

Sếp Amazon: Việt Nam ở vị thế hoàn hảo để trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực

Sếp Amazon: Việt Nam ở vị thế hoàn hảo để trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực

16:45 , 06/11/2025
SEMIExpo Việt Nam 2025 sẵn sàng khởi động, thúc đẩy khát vọng bán dẫn

SEMIExpo Việt Nam 2025 sẵn sàng khởi động, thúc đẩy khát vọng bán dẫn

15:30 , 06/11/2025
Gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2025

Gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2025

15:03 , 06/11/2025
Nam Long giảm sở hữu còn 50% vốn tại dự án Izumi City

Nam Long giảm sở hữu còn 50% vốn tại dự án Izumi City

14:07 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên