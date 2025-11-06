BaF Việt Nam điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (MCK: BaF, sàn HoSE) vừa thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.



Trước đó tại Nghị quyết số 06.10.2025/NQ-HĐQT, BaF Việt Nam dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu mã BAF12502 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

BaF Việt Nam điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán như sau:

180 tỷ đồng dùng để thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty cổ phần Chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh; 30 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư trang trại Xanh 1; 120 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư trang trại Xanh 2; 120 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu;

85 tỷ đồng thanh toán tiền mua hàng hóa khác cho chi nhánh CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam tại Nghệ An; 85 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi BaF Tây Ninh; 50 tỷ đồng thanh toán tiền mua cám, heo và hàng hóa khác cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh.

35 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc cho BIDV chi nhánh Bắc Hà; 200 tỷ đồng thanh toán toàn bộ phần nợ gốc cho MSB chi nhánh TP.HCM; 95 tỷ đồng thanh toán một phần tiền nợ gốc cho Ngân hàng E.Sun chi nhánh Đồng Nai.

BaF Việt Nam cho biết việc điều chỉnh từ thanh toán một số khoản nợ cho công ty con sang trả nợ tại ngân hàng nhằm giảm bớt áp lực tài chính. Bởi lẽ các nghĩa vụ nợ tại ngân hàng sẽ đến hạn sớm hơn các khoản vay từ công ty con.

Đồng thời, doanh nghiệp đảm bảo việc sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu đạt hiệu quả cao nhất mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể kế hoạch phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu đã được công ty thông qua.

Về kế hoạch trả nợ, BaF Việt Nam dự kiến thanh toán 50 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu 6 tháng/lần. Tại ngày đáo hạn trái phiếu sẽ thanh toán tiền gốc 1.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, doanh nghiệp "heo ăn chay" ghi nhận doanh thu thuần 1.136 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 14%. Nhờ giá vốn giảm tới 20%, dẫn đến lãi gộp tăng 18%, đạt 264 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh nghiệp chịu áp lực chi phí. Trong đó, chi phí tài chính tăng 23% lên 68 tỷ đồng (lãi vay gần 60 tỷ đồng); chi phí bán hàng tăng mạnh 65%, lên hơn 107 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 70 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 3.647 tỷ đồng, giảm 7%, nhưng riêng doanh số bán heo (chiếm 100% doanh thu) tăng 13% so với doanh thu bán heo cả năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế 365tỷ đồng, tăng 70%, qua đó BaF thực hiện được 65% mục tiêu doanh thu và hơn 57% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Hà Ly