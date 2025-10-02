Bãi Cháy sẽ vươn tầm với tổ hợp căn hộ cao tầng sang trọng bên vịnh di sản

Không gian phát triển mới định hình tầm vóc Bãi Cháy

Trước sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hạ Long là trung tâm phát triển, giữ vai trò đầu tàu kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Thương hiệu "vịnh di sản" đã đưa Hạ Long thành một trong những điểm đến hàng đầu cả nước. Cấu trúc phát triển của Hạ Long xoay quanh hai cực: Hòn Gai là trung tâm hành chính, thương mại lâu đời; Bãi Cháy là trung tâm du lịch, dịch vụ, cửa ngõ đón khách quốc tế.

Kế thừa nền tảng phát triển mạnh mẽ từ TP Hạ Long, sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Bãi Cháy không chỉ sở hữu cảnh quan ôm trọn vịnh di sản mà còn hội tụ hệ sinh thái du lịch hiện đại bậc nhất Quảng Ninh trong quần thể Sun Elite City. Tại đây quy tụ các dự án biểu tượng như: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, bãi tắm Bãi Cháy sôi động, chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long, quảng trường Sun Carnival… cùng hệ thống hạ tầng dịch vụ hoàn thiện. Đây là những điểm đến trải nghiệm đã làm nên thương hiệu, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh liên tục bứt phá.

Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế; số lượt khách lưu trú đạt khoảng 8 triệu. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 55.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024. Đáng chú ý, chỉ trong 8 tháng đầu năm, địa phương đã ghi nhận doanh thu 41.380 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng vượt kỳ vọng.

Lượng khách du lịch tới Bãi Cháy ngày càng tăng cao kéo theo nhu cầu về căn hộ lưu trú, nghỉ dưỡng. Ảnh: AD

Xa hơn với tham vọng đến năm 2030, Quảng Ninh dự kiến đón trên 26 triệu lượt khách, trong đó 9 triệu lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu khoảng 158.000 tỷ đồng, gấp 3-4 lần so với năm 2024.

Các chuyên gia nhận định, mục tiêu này là hoàn toàn khả thi khi Quảng Ninh đang sở hữu "chìa khóa vàng" Bãi Cháy, điểm hẹn lý tưởng của du khách bốn phương, nơi đang được định hình phát triển kinh tế đêm ngày một rõ nét. Với hạ tầng sẵn có và chuỗi sản phẩm giải trí – lễ hội – mua sắm ngày càng đa dạng, Bãi Cháy hội đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm kinh tế đêm hàng đầu miền Bắc, và trong tương lai là cả nước. Đây cũng là cơ hội vàng để bất động sản dịch vụ, thương mại và nghỉ dưỡng tại khu vực này cất cánh.

Về đêm, không khí tại chợ đêm VUI-fest càng trở nên sôi động. Ảnh: AD

Dù vậy, bức tranh bất động sản tại Bãi Cháy được đánh giá là khá tĩnh lặng so với định hướng phát triển du lịch mang tầm quốc tế. Theo các chuyên gia, xu hướng giảm mạnh nguồn cung căn hộ cao tầng giai đoạn 2021–2024 đã tạo ra sự thiếu hụt đáng kể, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp, mặc dù nhu cầu sở hữu của nhóm khách hàng thượng lưu và các nhà đầu tư đón đầu vẫn rất lớn.

Sun Centro Town kiến tạo biểu tượng đẳng cấp

Xuất hiện đúng thời điểm Bãi Cháy "tái cơ cấu" không gian phát triển, tổ hợp căn hộ Sun Centro Town là mảnh ghép tiên phong của quần thể Sun Elite City quy mô 324ha, nhanh chóng trở thành cú hích mới.

Sun Centro Town nói riêng và đại đô thị Sun Elite City nói chung là cú hích lớn cho sự phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm tại Bãi Cháy. Ảnh: Sun Property

Dự án kết nối thuận tiện với mạng lưới giao thông trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái, sân bay Vân Đồn, cầu Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế và cả các công trình tương lai như hầm xuyên vịnh Cửa Lục, đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long, giúp củng cố khả năng tiếp cận và gia tăng giá trị.

Sun Centro Town gồm ba tòa tháp cao 30 tầng, được thiết kế với cảm hứng từ cảnh sắc vịnh Hạ Long, cung cấp 2.900 căn hộ. Đáng chú ý, bên cạnh căn hộ sở hữu view biển, những căn view nội khu của dự án cũng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư với nhiều ưu điểm: mức giá "mềm" hơn nhiều so với căn view biển; sở hữu trọn vẹn toàn bộ hệ tiện ích của đại đô thị Sun Elite City; tiềm năng tăng giá lớn với định hướng phát triển kinh tế đêm, kinh tế biển của địa phương.

Đáp ứng khẩu vị của dòng khách thượng lưu, Sun Centro Town mang đến trải nghiệm sống toàn diện, vừa đảm bảo sự riêng tư với hệ thống vận hành chuyên nghiệp, an ninh đa lớp, vừa cung cấp tiện nghi đẳng cấp, chuẩn hóa 5 sao từ bể bơi bốn mùa mái kính 50m, phòng gym – spa cao cấp, kidzone, skybar – nhà hàng sang trọng trên tầng mái với tầm nhìn panorama hướng vịnh Hạ Long…

Sun Centro Town sở hữu view "tuyệt đối điện ảnh" hướng Vịnh di sản. Ảnh: Sun Property

Giới đầu tư nhận định, Sun Centro Town xuất hiện như một mảnh ghép chiến lược của quần thể Sun Elite City, từng bước đưa Bãi Cháy phát triển ngang tầm với các đô thị nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới như Monaco, Cannes hay "thành phố của sự xa hoa" Dubai. Sở hữu vị trí trung tâm, kiến trúc ấn tượng cùng hệ tiện ích "all-in-one", Sun Centro Town được kỳ vọng trở thành tổ hợp căn hộ cao cấp mang tính biểu tượng của Bãi Cháy, đồng thời là động lực nâng tầm giá trị bất động sản và khẳng định vị thế điểm đến du lịch hàng đầu Quảng Ninh.

Xem video để biết thêm chi tiết: