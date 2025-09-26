Bãi Cháy: Tâm điểm kết nối du lịch, đầu tư của Quảng Ninh
Bãi Cháy được xem như “tâm điểm kết nối” của Quảng Ninh – vừa là trung tâm du lịch náo nhiệt, vừa giữ vai trò cửa ngõ giao thương kết nối quan trọng. Với sự xuất hiện của các quần thể du lịch đẳng cấp như Sun Elite City, Bãi Cháy sẽ vươn tầm thành điểm đến quốc tế thu hút các nhà đầu tư bất động sản.
