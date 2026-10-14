Bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Ngày 14/10, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét, quyết định nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Kết quả, 75/75 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề)

Việc bãi nhiệm được thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, căn cứ Quyết định số 448 ngày 9/10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, ngày 12/10, Bộ Nội vụ có văn bản thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng hình thức bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Theo tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Ngọc bị đề nghị bãi nhiệm do có vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ, đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ.

Trước đó, ngày 10/9, Báo Tiền Phong đưa tin, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Ông Ngọc từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vụ án liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, do Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) điều tra, với các tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ.