Cách Shark Bình chỉ đạo giấu hàng chục tỷ tiền chênh lệch mua bán bất động sản

Chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ án, 11 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố về 1 trong 3 tội danh với Shark Bình.

Theo kết luận, đối với hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập năm 2022, đứng tên giám đốc đại diện theo pháp luật.

Một thời gian sau, bị can Đoàn Văn Tuấn (SN 1992, ở Hà Nội) và Nguyễn Hà Thủy (SN 1994, ở Hà Nội) được cử đứng tên giám đốc, đại diện theo Pháp luật thay cho Shark Bình. Các bị can Trần Thị Thúy Vân (SN 1983, ở phường Yên Sở, Hà Nội) làm kế toán trưởng; Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nexttech) chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính chung của các công ty trong Tập đoàn, trong đó có Công ty Nextland.

Bình trực tiếp giao cho Đoàn Văn Tuấn, sau đó là Nguyễn Hà Thủy theo dõi hoạt động mua bán, doanh thu thực tế trên ví Ngân Lượng tên cha010922@gmail.com, quản lý dòng tiền thực tế mua bán, ký hợp đồng mua bán bất động sản dưới pháp nhân của Nextland.

Đối với việc quản lý doanh thu bán hàng, chi phí liên quan đến hoạt động của công ty, Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán gồm: Phần mềm “Smart ACC” để theo dõi và kê khai thuế; Phần mềm dùng ACC “NB-TL” trên Fast Accounting để theo dõi doanh thu bán hàng thực tế và chi phí thực tế.

Để bỏ ngoài sổ sách lợi nhuận của Công ty Nextland, Shark Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng.

Bình chỉ đạo Tuấn, Thuỷ thực hiện thỏa thuận giao dịch và ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Sau khi thống nhất giá mua bán, Thuỷ và kế toán trưởng là Trần Thị Thúy Vân sẽ thông báo cho Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó tổng giám đốc phụ trách kế toán của Tập đoàn Nexttech) biết để Hương kiểm soát.

Shark Bình.

Theo điều tra, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương, đều biết việc mua bán có chênh lệch, doanh thu để ngoài sổ sách nhưng vẫn báo cáo doanh thu không đúng thực tế trên phần mềm kế toán “Smart ACC” để kê khai thuế.

Từ năm 2022 - 2025, Công ty Nextland đã ký hợp đồng bán 7 bất động sản với tổng doanh thu hơn 117 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách số tiền hơn 44,8 tỷ đồng.

Mỗi bất động sản kê khai chênh lệch từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng

Cụ thể, Công ty Nextland đã mua 2 bất động sản của Công ty CP phát triển BĐS Hoa Đất sau đó bán lại cho khách hàng số tiền ghi trên hợp đồng hơn 10,6 tỷ đồng nhưng số tiền thanh toán thực tế hơn 17,7 tỷ đồng, chênh lệch hơn 5,1 tỷ đồng; mua 1 bất động sản của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô, rồi bán lại ghi trên hợp đồng hơn 5,9 tỷ đồng, số tiền thanh toán thực tế hơn 30,7 tỷ đồng, tiền chênh lệch hơn 24,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Nextland còn mua 1 bất động sản của Công ty CP Vina Đại Phước, bán lại theo hợp đồng hơn 8.5 tỷ đồng nhưng số tiền thanh toán thực tế hơn 13,1 tỷ đồng, chênh lệch 4,6 tỷ đồng; mua 2 bất động sản của Công ty TNHH Thành phố công nghiệp mới Nhơn Trạch, bán lại hơn 12,1 tỷ đồng, thanh toán thực tế 18,8 tỷ đồng, chênh lệch hơn 6,3 tỷ đồng; mua 1 bất động sản của Công ty CP Việt Nhân Bắc Ninh số tiền 5,9 tỷ đồng, thanh toán thực tế hơn 19.7 tỷ đồng, chênh lệch 3,9 tỷ đồng.

Giám định viên Thuế TP Hà Nội xác định Công ty Nextland sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính để che giấu doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, trốn tránh nghĩa vụ với cơ quan Nhà Nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hòa Bình thừa nhận là người chỉ đạo, số tiền chênh lệch được ông sử dụng cá nhân.